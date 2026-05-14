新鼎首季EPS 3.34元大增113% AI技術與智慧建築驅動轉型

中鼎集團旗下新鼎系統（5209）今日召開法人說明會。新鼎公布今年第1季每股純益（EPS）達3.34 元，相較去年同期大幅成長113%，反映出新鼎與子公司萬鼎在各業務標的高附加價值服務策略逐步發酵，未來將以AI技術與智慧建築為核心成長引擎，帶動整體獲利動能穩健提升，持續推動長期獲利成長。

新鼎再度名列公司治理上櫃組前 5%，同時締造連續 12 屆入榜佳績，顯示公司在治理透明度與永續經營上長期深耕的豐碩成果。

新鼎董事長鍾士偉指出，面對全球AI應用浪潮，新鼎持續發揮技術能量，透過自研Mr.OPX（智能維運與製程優化）平台整合現場即時數據、AI模組化方案以及可高度客製化的戰情看板，提供給客戶完整的系統化整合服務，正快速在半導體、煉油石化及生技等高科技產業複製成功經驗，將技術優勢轉化為長期且穩定的高利潤營收。同時，新鼎亦將此策略性擴張戰略應用於具龐大商機的智慧建築業務領域，將中鼎第二總部「鑽石級」智慧建築與智慧維運的卓越經驗，延伸至高科技廠房、數據中心及智慧社宅等領域，為客戶提供高效節能的一站式服務，同時打造長期穩定營收。

此外，針對高齡化社會趨勢，新鼎積極評估投入銀髮照護事業，結合智慧照護與智能應用開發之能耐與子公司萬鼎在土地開發及建築專業之優勢，致力打造涵蓋健康、長照與安寧服務的整合體系，將永續經營實績轉化為實質營運價值。