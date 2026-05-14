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天品財報／轉型有成、獲利大翻身 第1季EPS 1.22元創單季新高

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

天品（6199）14日公告，第1季稅後純益7,546.1萬元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）達1.22元，獲利創下歷史單季新高。

天品表示，受惠旗下AI伺服器液冷清洗業務接單動能持續放大，堆疊天品來自AI潔淨事業的營收比重已達43.16％，加上一次性認列生命禮儀事業銷售業績貢獻，在AI清洗業務營收占比提升、產品組合優化及產能利用率維持高檔等挹注下，帶動第1季營業利益率達46.78％，較去年同期增加46.22個百分點。

天品表示，首季獲利表現大幅躍升，正式由過往虧損階段邁入獲利成長新里程碑，顯現公司近年積極推動轉型策略，成功由過往傳統生命事業延伸至AI高階潔淨製程領域，建立「穩健現金流」與「高成長動能」雙軌並行之營運模式。

展望2026年，天品表示，維持審慎樂觀看法。隨著全球AI資本支出持續擴張、液冷架構滲透率提升，以及擴產計畫陸續推進，公司目前訂單能見度已延伸至第3季，並同步規劃新增自動化清洗產線與高階製程服務布局。未來隨AI清洗業務營收規模持續放大，除有助於進一步優化集團產品組合與獲利結構外，亦將持續強化天品於全球AI供應鏈中的戰略地位，為整體營運增添中長期成長動能。

營收 天品

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