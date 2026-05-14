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華電網法說會／第1季EPS 0.02元 下半年動能轉強

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
營運長暨發言人王榮德出席說明公司2026年第1季營運概況與談下半年展望。圖／業者提供
營運長暨發言人王榮德出席說明公司2026年第1季營運概況與談下半年展望。圖／業者提供

華電聯網（6163）於14日舉辦法說會，說明首季毛利率15.8%，年減8.27個百分點，每股純益為0.02元，主要係大型策略性專案結案，有較高人力投入成本所致。公司認為，上下半年營收比約為3 : 7，依照慣例下半年營運將可望轉強。

公司4月營收3.34億元，月減55%、年減18.5%。營運長王榮德表示，4月單月下滑主要係大型標案入帳時程集中於第1季，屬正常季節性波動，以前四月累計21.5億元，年增30.2%來看，全年成長軌道並未改變。展望下半年工作重點，包含執行去年得標之十大專案、整備今年政府標案、與專注企業AI基建。

王榮德指出，今年標案狀況因預算關係，目前狀況較不明朗，但今年營收成長的目標不變。華電網長期與諾基亞國際大廠合作，在5G專網與網路通訊基礎建設中扮演系統整合的角色。

王榮德指出，AI發展正從模型建構邁向實體AI落地的典範轉移，Gartner研究報告預估2025年全球將有75%的資料於邊緣端產生，兼具穩定、低延遲與高韌性的網路基礎建設，已成為AI推論應用成功落地的關鍵前提。華電聯網持續與國際大廠攜手，協助客戶提升營運效率與決策品質。

華電網近期如與國際通訊設備大廠合辦AI智慧建築論壇，展示為地方政府辦公大樓、產業園區、生醫與科技業者打造的智慧化解決方案，涵蓋自研數位孿生平台。公司近年致力轉型為AI賦能的解決方案服務提供商，下半年將持續強化導入先進成熟的AI技術，透過對外投資與策略合作，推升四大領域產品與服務價值。

第1季營收項目中，以建置占比60%最高、其次為工程21%、維護16%、勞務2%，以去年同期相比，工程增加15個百分點。

營收

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