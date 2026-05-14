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三聯財報／2026年首季獲利5,521.5萬元 季增37.2%、年減4.2%
三聯（5493）董事會14日通過今年首季財報，稅後純益5,521.5萬元，季增37.2%，年減4.2%；每股後純益（EPS）為1.26元。
三聯今年第1季合併營收14.72億元，季增3%，年增17.1%，創單季新高。毛利率12.89%，季增0.93個百分點，年增0.13個百分點。14日股價帶量上漲3.6元，成交量1,618張，收95.3元，呈連三漲走勢。
三聯今年前四月累計合併營收19.7億元，年增15.6%，刷新同期新高紀錄。
三聯2025年合併營收54.51億元，年增21%，創歷史新高。毛利率12.3%，年減1.43個百分點。稅後純益1.82億元，年減0.5%；每股稅後純益4.18元。董事會擬配發2.7元現金股利，配息率逾64.5%，將於6月4日股東常會承認配息案。
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