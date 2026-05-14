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竣邦財報／EPS 1.17元 看好全球機能服飾跨界商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

竣邦-KY（4442）公告第1季合併營收達4.37億元，年增6.5％，創歷年同期新高，稅後淨利3,718萬元，年減15.9％，每股稅後盈餘1.17元。

竣邦-KY表示，第1季獲利較去年同期減少，除了戶外領域主力客戶訂單進入密集出貨期，占整體營收比重提升至 23.7％，較去年同期之 18.8％增加，高毛利之運動領域因出貨節奏調整，占比較去年同期下降，使第1季毛利率為 27％，但是全年運動領域佔比將較去年提升。此外，越南一廠累積虧損已於前期全數扣抵，2026 年起回歸正常稅負水準，再加上國內無擔保可轉換公司債轉換普通股，致流通在外普通股股數較去年同期增加約 14％，對每股盈餘產生稀釋影響。然而，每股稅後盈餘仍為歷年同期次高表現。

根據近期多家國際運動休閒品牌動態，皆反映品牌端亦持續強化材料創新與產品線延伸，使機能性布料在運動休閒與日常服飾市場之滲透率持續提高，包括Nike於4月底預告2026年跑步賽事創新，強調將在跑步產品設計、性能與創新上推進下一階段產品週期，5月亦宣布NikeSKIMS Studio Stretch系列，主打柔軟、輕量、伸展性與女性訓練場景，顯示品牌正透過材料創新與女性運動服飾布局，重新切入高成長市場。

另一方面，Vuori、Alo Yoga等近年快速崛起之高端運動休閒品牌，亦陸續透過明星代言合作、社群流量經營及拓寬產品線策略，滿足消費者從健身房、瑜珈教室到日常生活穿搭的多元場景需求。

竣邦-KY指出，在國際品牌持續擴大機能性服飾應用場景下，布料供應商不僅需具備穩定量產與品質控管能力，更需在前端設計、材料選用、機能開發、打樣速度及專案協作上具備高度彈性，憑藉竣邦-KY長期深耕運動與戶外機能布料設計開發，並累積與國際品牌合作經驗，可依據不同品牌定位、終端使用情境及產品設計需求，提供差異化布料解決方案。隨著近年合作品牌客戶數持續擴大、專案開發量增加，以及客戶對高機能、高舒適與多場景產品需求提升，有助於第2季及後續營運表現，並帶動公司整體開發能量與客戶下單需求保持成長力道。

展望第2季，竣邦持審慎樂觀看法。目前觀察第2季各領域客戶訂單拉貨需求，除了戶外領域冬季款進入密集出貨期，運動領域出貨提升，將帶動運動領域占比重回健康水位，加上積極拓展專業工裝及袋包材多元應用領域之貢獻，業績有機會擴大成長幅度 。

越南 營收 運動

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