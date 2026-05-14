欣新網啟動買回庫藏股500張 將分發員工、看好本季表現

全整合電商營運服務商欣新網（2949）舉行董事會，14日公布今年第1季財報，合併營收14億元，季減23.2%，年增16.8%，創歷年同期新高；稅後淨利0.24億元，季減44.1%，年減33%，每股純益0.74元。4月營收5.12億元，月減12.3%，年增25.6%；今年前4月累計營收19.12億元，年增19%，為同期新高。

董事會決議通過買回庫藏股案，擬自5月13日至7月10日止買回普通股500張，將轉讓給員工，買回區間價格為40元至85元，預計投資2,000萬元到4,250萬元。公司強調，此次規劃庫藏股主要目的為激勵員工及提高員工向心力，希望藉此留任優秀人才，同時展現對營運前景與獲利能力的信心。

欣新網表示，隨著近年品牌合作規模擴大，公司第1季營收與營業毛利持續成長，獲利受營業費用增加影響，較去年同期略減，主要原因為因應品牌客戶增加與業務規模擴大，公司進行人力與營運量能布局，團隊規模已由去年第1季的180多人增加至250人，以確保服務量能足以支撐持續攀升的營收與獲利的營運需求。

欣新網指出，目前已走過快速擴編階段，短期內人數預期不再大幅增加。隨著組織規模與營運量能逐步到位，並結合AI應用導入營運流程，未來將持續聚焦深化品牌合作與提升作業效率，看好在營收規模持續成長下，整體獲利結構可望進一步優化。

欣新網總經理黃懷恩表示，在經營成本持續攀升與電商生意越來越難做的市場環境下，使得品牌更仰賴專業代營運服務以求突圍，公司透過跨通路營運、精準行銷與數據整合分析能力，協助品牌提升銷售效率與獲利空間，隨著品牌合作規模擴大與營運效益逐步顯現，也展現欣新網營運體質與市場競爭力持續提升，公司對未來營運成長深具信心。

展望第2季，欣新網表示，5月適逢報稅季，但母親節檔期仍具穩定消費需求，市場動能將集中在高折扣與高轉換率的促銷活動。公司提前透過直播與內容導購布局檔期，積極拓展新客來源，並結合新舊客數據分析與數位行銷解決方案，強化導流與變現效率，預期檔期銷售將有不錯表現。隨著母親節檔期效益逐步發酵，以及6月電商年中促銷檔期陸續展開，看好第2季整體營運動能將持續增溫。