耀勝多元布局效益現首季虧損收斂 每股小虧0.45元

耀勝（3207）過去三年積極推動「多元產業布局」策略，成功從傳統零組件廠轉型為跨足AI、半導體與醫療的高附加價值企業，也逐步築起營運護城河，2026年第1季合併營收達新台幣4.28億元，較去年同期增加10％；營業淨損0.37億元，歸屬母公司業主淨損3002萬元，每股虧損0.45元，虧損收斂，可見整體營運已逐步展開成效。

耀勝第1季營收結構，變壓器50.1％、醫材/醫藥40.6％、電子代工6.22％；三大核心事業體，其中，醫材/醫藥的業績明顯較去年第四季成長，耀勝展現強大的「製造＋通路」雙引擎動能，旗下軒銘科技專注於安全針筒與血糖耗材製造，結合經銷商以及子公司強生製藥的醫療體系通路，大幅提升產品市場滲透率，是推動公司整體毛利率優化、營運規模穩健的關鍵。公司在優化整體產品結構、精進生產效率、嚴控成本費用外，貢獻公司第1季毛利率達18％。

耀勝表示，目前安全針筒已與台灣經銷商簽訂正式合約，確立最低採購量，創造整體訂單保持良好的能見度。目前從經銷商導入的進度上，台灣已有醫療體系開始試用評估，而在海外布局方面，美國 FDA 510(k)（K252098）認證已取得，將正式切入全球最大的美國醫療耗材市場。此外，在專利布局方面，目前安全針筒已取得台灣與美國專利核准，並獲日本專利特許査定，將持續為全球化布局奠定法規護城河。