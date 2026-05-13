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捷流財報／第1季營運、獲利能力大精進 EPS 1.76元、年增1.63倍

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）13日公布第1季合併財報，稅後淨利8,254萬元、年增1.76倍，每股稅後純益1.76元、年增1.63倍，凸顯公司在多元應用市場接單佈局與營運效率提升下，整體營連獲利能力明顯精進。

捷流第1季合併營收5.74億元、年增6.9%，改寫近三年同期新高。捷流表示，第1季營運明顯成長，主要受惠於AI驅動半導體晶圓廠、電子業擴建潮與船舶綠色轉型需求帶動。

尤其，隨著全球晶圓代工廠加速擴建，廠務端對超純水與化學流體管線的建置需求大增，捷流憑藉旗下工業閥門產品可滿足國際大廠對於高可靠度、低洩漏率、流體控制頻率與速度等需求，帶動相關工業閥門訂單出貨表現。

且隨著業務接單組合優化，成本及費用良好管控效益放大，帶動第1季整體毛利率29%、營業利益率11%及稅後淨利率14%，皆較去年同期精進，是第1季獲利優於營收成長的關鍵。

捷流指出，AI運算需求推動半導體產業進入新一輪擴產循環，加上全球LNG船新造訂單回溫，船舶壓載水處理、排煙脫硫等環保系統需求延續，在多元市場應用拓展挹注下，捷流累計前四月合併營收7.55億元、年增5.1%，整體營運保持穩健成長態勢。

展望下半年，捷流維持審慎樂觀看法。在全球能源轉型、船舶結構升級、半導體產業持續擴張，以及電子製造廠務需求提升等趨勢帶動下，目前公司整體訂單能見度長達6個月以上水準。

捷流強調，將持續擴大多元產業接單布局，掌握半導體、船舶、能源、環保工程等產業發展機會，同時積極培養專業技術人才、深化閥門技術規格研發投入，並優化產能配置與生產效率，以提升公司在高階流體控制市場的競爭力。

半導體 晶圓 營收

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