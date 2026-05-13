快訊

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

通膨壓力爆表 台指期夜盤上半場紅翻黑

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

聽新聞
0:00 / 0:00

東方風能財報／首季每股純益1.2元 AI能源浪潮推動全球布局加速

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

亞太離岸能源解決方案領導廠商東方風能（7786）13日公布第1季合併財報，稅後純益2.11億元、年減17.2%，每股稅後純益1.2元。法人表示，第2、3季隨海事工程進入施工高峰，營運可望逐季增溫。

東方風能同時宣布，天然氣能源業務預計自今年底切入歐洲市場，逐步建立國際營運能力；通訊海纜則受惠於AI數據中心、高速傳輸與跨境算力需求快速成長，將成為公司下一階段的重要成長動能。

東方風能指出，儘管第1季為產業傳統淡季，公司仍受惠於離岸風場工程需求優於預期，以及通訊海纜專案依完工比例法認列收入，帶動單季合併營收達17.73億元、年增54%，營業利益2.80億元、年增20%。

東方風能表示，第1季期間雖因佈纜船進行升級改裝，階段性影響高毛利船舶稼動率，但受惠於離岸工程執行進度優於預期、船隊調度效率提升，以及專案組合持續優化，仍維持良好獲利水準，展現營運韌性與工程執行能力。

展望第2、3季，隨海事工程進入施工高峰，船隊將全面投入營運，毛利率可望回升至去年高檔，主要受惠於改裝後佈纜船投入高附加價值專案及營運組合優化。同時，通訊海纜專案進入主要認列階段，並預計於第3季完成建置，持續挹注營運動能。

就中長期而言，新造5艘大型工程船舶將於2026年底至2028年間陸續加入，擴大船隊規模與服務量能，提升高毛利業務比重；隨產能擴張與全球布局深化，預期2027至2029年規模經濟效益逐步顯現，將帶動獲利成長動能進一步提升。

東方風能表示，AI快速發展正進一步改寫全球電力市場格局。根據國際能源署（IEA）最新研究，全球資料中心用電需求，至 2030年將較目前增加逾一倍，再生能源將成為支撐AI龐大電力需求的重要來源。

在此趨勢下，東方風能聚焦「離岸風電、天然氣能源及通訊海纜」三大戰略版圖，以能源與通訊雙引擎拓展全球市場: 離岸風電長期運維合約能見度延伸至2047年，提供穩健現金流以強化營運韌性。

亞太 歐洲

延伸閱讀

萬海財報／首季 EPS 2.73元 獲利76.7億元

臻鼎Q1營收、毛利率創同期新高 每股純益1.33元

聖暉財報／首季EPS12.76元 營收、獲利表現創同期新高

東元財報／首季EPS0.51元微衰退 砸16億購併馬國工程商強攻AIDC

相關新聞

網家財報／首季虧損收斂仍繳出連13季虧損 子公司擬在日本上市

網路家庭集團（8044）13日召開董事會，公布今年第1季財務報告。今年第1季營收95.89億元，季減12.8%，年增7.1%；合併營業利益7,895.9萬元，較上季與去年同期轉正，歸屬母公司淨損7,973.8萬元，較上季和去年同期收斂，每股淨損0.39元，仍然連13季虧損。

美而快財報／首季每股淨損2.37元 擬辦理私募引進策略投資人

美而快國際（5321）13日公告2026年第1季財報結果。首季合併營收5.69億元，歸屬母公司稅後淨損1.26億元，每股稅後淨損2.37元。美而快指出，為優化集團營運體質，針對部分營運效益未如預期之事業體，以及未來存在營運風險之專案業務，上季進行一次性相關損失認列，調整完成後後續營運體質與獲利結構可望逐步改善。

寬魚國際財報／演唱會挹注 第1季EPS 0.91元創單季新高

寬魚國際（6101）13日發布財報，第1季稅後純益1.04億元，年增2621.7％，每股稅後純益（EPS）0.91元，獲利創下單季新高。

豆府財報／首季EPS 4.08元 創下歷年第1季新高紀錄

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），第1季合併營收為10.96億元，年增率為9.45%，單季合併金額營收創下歷史新高紀錄；第1季稅後純益為1.09億元，年增率6.17%，每股稅後盈餘(EPS)為4.08元，單季每股稅後盈餘，創下歷年第1季新高紀錄。

新千金股貝爾威勒衝破千元以1130元收盤 擠進興櫃第三千金

電子連接器專業製造商貝爾威勒（7861）13日衝破千元關卡，終場收在1,130元， 寫收盤新高，也為興櫃市場千金股添新血，超車創鉅材料，躋身第三千金，僅次於漢測及山太士。

印能第1季 EPS 14.68元 獲利倍增

半導體設備商印能（7734） 昨（12）日公布首季稅後純益4.15億元，為歷來最強的第1季，季增115%，年增82.1%，每股純益14.68元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。