東方風能財報／首季每股純益1.2元 AI能源浪潮推動全球布局加速

亞太離岸能源解決方案領導廠商東方風能（7786）13日公布第1季合併財報，稅後純益2.11億元、年減17.2%，每股稅後純益1.2元。法人表示，第2、3季隨海事工程進入施工高峰，營運可望逐季增溫。

東方風能同時宣布，天然氣能源業務預計自今年底切入歐洲市場，逐步建立國際營運能力；通訊海纜則受惠於AI數據中心、高速傳輸與跨境算力需求快速成長，將成為公司下一階段的重要成長動能。

東方風能指出，儘管第1季為產業傳統淡季，公司仍受惠於離岸風場工程需求優於預期，以及通訊海纜專案依完工比例法認列收入，帶動單季合併營收達17.73億元、年增54%，營業利益2.80億元、年增20%。

東方風能表示，第1季期間雖因佈纜船進行升級改裝，階段性影響高毛利船舶稼動率，但受惠於離岸工程執行進度優於預期、船隊調度效率提升，以及專案組合持續優化，仍維持良好獲利水準，展現營運韌性與工程執行能力。

展望第2、3季，隨海事工程進入施工高峰，船隊將全面投入營運，毛利率可望回升至去年高檔，主要受惠於改裝後佈纜船投入高附加價值專案及營運組合優化。同時，通訊海纜專案進入主要認列階段，並預計於第3季完成建置，持續挹注營運動能。

就中長期而言，新造5艘大型工程船舶將於2026年底至2028年間陸續加入，擴大船隊規模與服務量能，提升高毛利業務比重；隨產能擴張與全球布局深化，預期2027至2029年規模經濟效益逐步顯現，將帶動獲利成長動能進一步提升。

東方風能表示，AI快速發展正進一步改寫全球電力市場格局。根據國際能源署（IEA）最新研究，全球資料中心用電需求，至 2030年將較目前增加逾一倍，再生能源將成為支撐AI龐大電力需求的重要來源。

在此趨勢下，東方風能聚焦「離岸風電、天然氣能源及通訊海纜」三大戰略版圖，以能源與通訊雙引擎拓展全球市場: 離岸風電長期運維合約能見度延伸至2047年，提供穩健現金流以強化營運韌性。