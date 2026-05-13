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豆府第1季 EPS 4.08元 皇家可口1.87元
豆府（2752）昨（13）日公告財報，第1季營收10.96億，年增率為9.45%，稅後純益1.09億元，年增率6.17%，每股稅後盈餘為4.08元，創下同期新高紀錄。
豆府表示，今年首季能夠持續展現營運佳績，除了春節連假及二二八假期，豆府旗下各品牌來客頻次持續暢旺外，韓國人氣快閃商品以及年菜禮盒的挹注，亦功不可沒。
展望第2季，除了清明連假帶來消費人潮外，豆府旗下品牌持續新增門店，4月各項品牌熱銷活動，以及韓國人氣快閃商品的持續全台發酵，均帶來各項短中長期之企業營運效益。
【記者侯思蘋／台北報導】皇家可口（7791）昨（13）日公布2026年首季財報，首季營收4.8億元，年減8.9%，稅後純益為1.4億元，年減19.8%，每股純益（EPS）為1.87元。
皇家可口秉持「可口、創新差異化、安全、品質」的核心價值，持續開發高附加價值產品，深耕台灣本土市場。
展望今年，皇家可口表示，將緊密跟隨市場脈動與消費趨勢，每年推出具話題性與美味兼具的新產品，活化品牌，提升銷售動能。
在冰品事業上，受到全球極端氣候變遷加劇，影響原料產量與價格波動；加上通貨膨脹影響可支配所得，可能壓縮非必需品之消費。皇家可口期望透過建立全球化原料採購網絡，強化原物料供應鏈韌度，並超前通路佈局，因應日益多元化的消費行為，目標今年冰品銷售量可達340萬箱。
急凍熟麵事業上，皇家可口長期專注於產品創新，開發各式差異化特色麵款，未來各通路並重經營及新興通路的開發，以因應消費方式的改變，創造高附加價值，目標今年急凍熟麵銷售量可達160萬箱。
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