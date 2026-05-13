快訊

救溺文大學生今尋獲！「我哥哥找到了」胞妹：請別關注…讓我們好好陪他回家

川普提名人選過關 美參院確認華許接掌聯準會

聽新聞
0:00 / 0:00

豆府第1季 EPS 4.08元 皇家可口1.87元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

豆府（2752）昨（13）日公告財報，第1季營收10.96億，年增率為9.45%，稅後純益1.09億元，年增率6.17%，每股稅後盈餘為4.08元，創下同期新高紀錄。

豆府表示，今年首季能夠持續展現營運佳績，除了春節連假及二二八假期，豆府旗下各品牌來客頻次持續暢旺外，韓國人氣快閃商品以及年菜禮盒的挹注，亦功不可沒。

展望第2季，除了清明連假帶來消費人潮外，豆府旗下品牌持續新增門店，4月各項品牌熱銷活動，以及韓國人氣快閃商品的持續全台發酵，均帶來各項短中長期之企業營運效益。

【記者侯思蘋／台北報導】皇家可口（7791）昨（13）日公布2026年首季財報，首季營收4.8億元，年減8.9%，稅後純益為1.4億元，年減19.8%，每股純益（EPS）為1.87元。

皇家可口秉持「可口、創新差異化、安全、品質」的核心價值，持續開發高附加價值產品，深耕台灣本土市場。

展望今年，皇家可口表示，將緊密跟隨市場脈動與消費趨勢，每年推出具話題性與美味兼具的新產品，活化品牌，提升銷售動能。

在冰品事業上，受到全球極端氣候變遷加劇，影響原料產量與價格波動；加上通貨膨脹影響可支配所得，可能壓縮非必需品之消費。皇家可口期望透過建立全球化原料採購網絡，強化原物料供應鏈韌度，並超前通路佈局，因應日益多元化的消費行為，目標今年冰品銷售量可達340萬箱。

急凍熟麵事業上，皇家可口長期專注於產品創新，開發各式差異化特色麵款，未來各通路並重經營及新興通路的開發，以因應消費方式的改變，創造高附加價值，目標今年急凍熟麵銷售量可達160萬箱。

營收 豆府 韓國

延伸閱讀

健喬財報／第1季EPS0.38元 4月營收5.7億元創歷史同期新高

崇友財報／第1季EPS2.11元 創下單季新高

八方雲集首季EPS3.56元 創單季新高

喬山財報／首季EPS0.08元 集團啟動美國退稅4,000萬美元將入袋

相關新聞

群聯4月 EPS 34.56元 前四個月大賺逾十個股本 創記憶體業紀錄

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）昨（13）日應主管機關要求，公布自結4月歸屬母公司淨利76.4億元，較去年同期大增逾61倍，每股純益34.56元，一個月就賺首季半數獲利。

旺矽第1季 EPS 12.53元

半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）昨（13）日公布首季財報，受惠AI、高效能運算（HPC）與高階測試需求持續升溫，推升單季營收、毛利率與獲利同步改寫新高，每股純益12.53元。

家登第1季 EPS 2.55元 安葆1.71元

家登（3680）昨（13）日公布首季歸屬母公司業主淨利2.45億元，季減51.1％，年增16.1％，每股純益2.55元。

騰雲第1季 EPS 1.1元 和碩0.58元

騰雲科技（6870）昨（13）日首季營業利益3,531.6萬元，季減48%，年增85.8%；歸屬母公司淨利2,560.4萬元，季減59%，年增70%，每股純益1.1元，為同期最佳。

寬魚第1季 EPS 0.91元 遠東新0.61元

寬魚國際（6101）昨（13）日發布財報，第1季稅後純益1.04億元，年增2621.7%，每股純益（EPS）0.91元，獲利創下單季新高。

中菲行第1季 EPS 1.66元 陽明0.41元

中菲行（5609）昨（13）日公布第1季合併財務報告；集團營收71.2億元，年減0.9%；單季稅後純益2.34億元，年增1.8%；每股純益（EPS）為1.66元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。