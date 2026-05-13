網家財報／首季虧損收斂仍繳出連13季虧損 子公司擬在日本上市

網路家庭集團（8044）13日召開董事會，公布今年第1季財務報告。今年第1季營收95.89億元，季減12.8%，年增7.1%；合併營業利益7,895.9萬元，較上季與去年同期轉正，歸屬母公司淨損7,973.8萬元，較上季和去年同期收斂，每股淨損0.39元，仍然連13季虧損。

網路家庭強調，上季稅前淨利4,110萬元，單季稅前損益轉正，較去年同期及前一季虧損規模均明顯收斂；B2C電商本業PChome 24h購物營收轉為成長及虧損收斂。賦能服務持續成長。第1季3PL第三方物流營收年對年雙位數成長，RMN零售媒體網路收入亦年對年雙位數成長。

網家指出，B2C電商營收受惠於3C與家電需求增溫，其中品牌旗艦新機上市、AI硬體需求升溫，以及遊戲主機與熱門遊戲新作帶動相關商品買氣；適逢春節檔期與季節轉換，消費者換新需求亦推升大家電銷售表現。

在與統一集團合作部分，去年第4季推出「PChome超速配」超商快速取貨服務，春節物流繁盛期間維持穩定準時配達率，帶動消費者黏著與回購表現；去年第4季加入uniopen會員生活圈並開通OPENPOINT點數折抵功能後，成功帶動會員綁定與下單轉換，並推升回購意願，優化會員長期價值。

在轉投資金融科技業務方面，第1季金融科技部門營收8.07億元，年增53.1%，營業利益2.18億元，年增75.8%。隨著日本支付業者Payment For自去年第4季起併入營收，以及既有金融科技業務規模進一步擴大，挹注集團營運動能。集團其他轉投資事業亦持續發揮營運貢獻，其中交易市集部門本季維持獲利，日本跨境代標代購電商比比昂毛利率及獲利表現皆優於去年同期，展現集團多元業務布局效益。

網路家庭也公告，董事會通過金融科技事業二十一世紀金融科技株式會社（21JP）擬向日本東京證券交易所申請股票首次公開發行及掛牌上市。目前因原股東協議，網路家庭集團在21JP董事會有四席董事並具控制力，但未來21JPY在日本順利掛牌後，基於東京證券交易所股東平等基本原則，原股東協議將主動失效，未來網路家庭將對21JP喪失控制力，21JP將轉為以權益法認列。