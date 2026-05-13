美而快財報／首季每股淨損2.37元 擬辦理私募引進策略投資人

美而快國際（5321）13日公告2026年第1季財報結果。首季合併營收5.69億元，歸屬母公司稅後淨損1.26億元，每股稅後淨損2.37元。美而快指出，為優化集團營運體質，針對部分營運效益未如預期之事業體，以及未來存在營運風險之專案業務，上季進行一次性相關損失認列，調整完成後後續營運體質與獲利結構可望逐步改善。

因應未來業務發展之資金需求，美而快董事會通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，引進策略聯盟投資人，並自6月23日股東會決議通過起一年內辦理。

美而快關閉旗下餐飲事業體包括「大喫鍋物」已於第1季結束品牌營運；針對終止與中石化高雄亞洲新灣區土地租賃契約等專案，亦同步進行相關一次性調整與損失認列；其他還包括處份虧損服飾品牌等。虧損提列部份在本季亦已無實質現金流支出，不影響公司營運，預期隨相關一次性調整完成，後續營運體質與獲利結構可望明顯改善。

美而快進一步表示，4月完成對美而快生醫投資案，自第2季起財報將採權益法認列美而快生醫的轉投資收益，將為公司挹注穩定持續的獲利，未來亦不排除增加持股；對東南亞地區代理商貿易供貨等海外市場布局的持續推進，成為未來營運動能之一，第2季的營運表現可望優於第1季。

展望2026年，美而快將持續專注於業務與營運結構調整，聚焦「服飾 × 網紅 × 電商」核心業務發展，透過商品策略與行銷活動維持市場熱度，並持續推進商品策略、會員經營及資源整合優化。