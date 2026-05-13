聚恆轉創新版上市未公開抽籤 競拍得標者溢價逾37％

臺灣證券交易所公告，聚恆（4582）採競價拍賣方式辦理承銷，於13日順利完成，得標加權平均價格24.34元。聚恆預計5月22日於創新板上市掛牌。

聚恆創新板初上市普通股股票承銷案，採全數競價拍賣方式辦理，聚恆辦理競價拍賣股數7,548仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於5月13日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格22.11元、最高得標價格37.00元。

另外，創新板上市並不強制公開申購，因此聚恆採競拍或圈詢等方式，並未在集中市場公開抽籤。聚恆13日興櫃均價33.39元，高於競拍均價24.34元，得標者價差約37.18%。

上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。