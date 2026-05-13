快訊

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

Energy涉閃兵休團 阿弟蕭景鴻無辜被掃爆「經濟困難」首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

晟德財報／業外貢獻影響 第1季EPS 2.62元將配發每股2.25元股利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）13日公告第1季財報，稅後淨利19.8億元，年增2.57倍，每股純益（EPS）2.62元。 晟德今年預計配發每股2.25元股利，含現金股利1.75元及股票股利0.5元，13日收盤價38.3元計算，現金殖利率約為4.5%。

晟德今年首季獲利主要來自業外轉投資貢獻，公司第1季營業毛利2.17億元，年增32%；營業利益為負1,913萬元，與去年同期比由盈轉虧。

晟德表示，首季營收成長主要受惠於全資子公司豐華生技高速成長，單季貢獻集團營收約53%，成為驅動集團的核心引擎。豐華憑藉科學實證、專利菌株與國際級製造品質，提供從菌株篩選到終端產品設計的一站式益生菌CDMO服務。隨產能利用率提升，毛利率與淨利率同步改善，單季營收與獲利規模已正式超越晟德既有醫藥事業。

此外，東曜藥業以100%溢價出售予藥明合聯，晟德認列處分利益約8億元，實際現金回收逾30億元。寶濟藥業截至第1季底貢獻評價利益約20億元。永昕生醫前四月營收年增突破100%，量產訂單能見度達年底，美國FDA查廠預計今年完成，下一階段成長動能可期。

晟德 EPS 營收

延伸閱讀

三洋實業財報／首季獲利0.93億元、EPS達1.78元 寫下轉型後單季新高

健喬財報／第1季EPS0.38元 4月營收5.7億元創歷史同期新高

英業達第1季 EPS 0.68元

這檔紡織股首季獲利暴增5倍 EPS 衝2.97元超越去年全年 股價亮燈漲停

相關新聞

網家財報／首季虧損收斂仍繳出連13季虧損 子公司擬在日本上市

網路家庭集團（8044）13日召開董事會，公布今年第1季財務報告。今年第1季營收95.89億元，季減12.8%，年增7.1%；合併營業利益7,895.9萬元，較上季與去年同期轉正，歸屬母公司淨損7,973.8萬元，較上季和去年同期收斂，每股淨損0.39元，仍然連13季虧損。

美而快財報／首季每股淨損2.37元 擬辦理私募引進策略投資人

美而快國際（5321）13日公告2026年第1季財報結果。首季合併營收5.69億元，歸屬母公司稅後淨損1.26億元，每股稅後淨損2.37元。美而快指出，為優化集團營運體質，針對部分營運效益未如預期之事業體，以及未來存在營運風險之專案業務，上季進行一次性相關損失認列，調整完成後後續營運體質與獲利結構可望逐步改善。

寬魚國際財報／演唱會挹注 第1季EPS 0.91元創單季新高

寬魚國際（6101）13日發布財報，第1季稅後純益1.04億元，年增2621.7％，每股稅後純益（EPS）0.91元，獲利創下單季新高。

豆府財報／首季EPS 4.08元 創下歷年第1季新高紀錄

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），第1季合併營收為10.96億元，年增率為9.45%，單季合併金額營收創下歷史新高紀錄；第1季稅後純益為1.09億元，年增率6.17%，每股稅後盈餘(EPS)為4.08元，單季每股稅後盈餘，創下歷年第1季新高紀錄。

新千金股貝爾威勒衝破千元以1130元收盤 擠進興櫃第三千金

電子連接器專業製造商貝爾威勒（7861）13日衝破千元關卡，終場收在1,130元， 寫收盤新高，也為興櫃市場千金股添新血，超車創鉅材料，躋身第三千金，僅次於漢測及山太士。

印能第1季 EPS 14.68元 獲利倍增

半導體設備商印能（7734） 昨（12）日公布首季稅後純益4.15億元，為歷來最強的第1季，季增115%，年增82.1%，每股純益14.68元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。