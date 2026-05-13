旺矽財報／首季大賺逾一個股本 營收、毛利率、獲利齊創高

半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）13日公布首季財報，受惠AI、高效能運算（HPC）與高階測試需求持續升溫，單季營收、毛利率與獲利同步改寫新高，每股稅後純益達12.53元，顯示高階探針卡需求強勁，帶動營運維持高檔。

旺矽第1季營收39.33億元，季增2.5%、年增39%，創單季新高；毛利率59.4%，季增5.6個百分點、年增2個百分點，同步改寫高點；營益率32.4%，季增7.4個百分點、年增2.7個百分點；稅後純益12.3億元，季增29.8%、年增70%，同創歷史新高，每股稅後純益12.53元。

旺矽持續受惠AI晶片與半導體產業高階測試需求強勁，探針卡產品出貨交期已拉長至六個月，部分產品訂單能見度達兩年，顯示客戶拉貨動能與中長期需求能見度仍佳。

展望後市，旺矽先前指出，MEMS探針卡與垂直式探針卡占比持續提升，加上自有關鍵零配件，有助支撐毛利率表現；今年底VPC與MEMS探針卡產能目標較去年擴增五成，VPC探針卡滿載狀況可望延續至第3季。隨AI與HPC測試需求延續，旺矽今年營運仍具成長動能。