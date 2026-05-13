快訊

沈伯洋稱遭針孔偷拍報警陷「死局」 王鴻薇揭真相：警察遭莫須有指控

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

聽新聞
0:00 / 0:00

寬魚國際財報／演唱會挹注 第1季EPS 0.91元創單季新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
孫燕姿演唱會。圖／取自寬魚國際FB
孫燕姿演唱會。圖／取自寬魚國際FB

寬魚國際（6101）13日發布財報，第1季稅後純益1.04億元，年增2621.7％，每股稅後純益（EPS）0.91元，獲利創下單季新高。

寬魚指出，第1季獲利成長幅度較高，主要受惠孫燕姿G-DRAGON等天后、天王的大秀熱銷挹注。接下來第2季還有K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」可認列。

法人預估，倘若票房售罄，預計可於第2季貢獻約2億元營收。

寬魚同步拓展藝人演出與內容投資，包括旗下藝人周渝民（仔仔）近期參與由五月天阿信所主導的「F✦FOREVER」巡迴演唱會，寬魚亦為投資方之一，多元內容與演出市場雙軌並進，持續放大品牌與營運效益。

寬魚執行長邱瓈寬表示，持續擴大海外演出市場版圖，後續取得天王、天后海外演唱會主辦權，進一步鞏固寬魚在華語大型巡演市場的關鍵地位。今年整體營運仍以大型演唱會製作與主辦為核心，隨著全球演唱會市場全面復甦，為公司全年營運注入穩定成長動能。

展望未來，寬魚表示，持續積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，並拓展國際市場，結合兩岸人才，建立文創橋梁。

孫燕姿 周渝民 G-DRAGON 演唱會

延伸閱讀

八方雲集首季EPS3.56元 創單季新高

達麗財報／交屋大爆發！第1季EPS3.53元 創單季新高

健喬財報／第1季EPS0.38元 4月營收5.7億元創歷史同期新高

昱臺國際財報／首季營收4.45億元 EPS0.17 元

相關新聞

寬魚國際財報／演唱會挹注 第1季EPS 0.91元創單季新高

寬魚國際（6101）13日發布財報，第1季稅後純益1.04億元，年增2621.7％，每股稅後純益（EPS）0.91元，獲利創下單季新高。

豆府財報／首季EPS 4.08元 創下歷年第1季新高紀錄

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），第1季合併營收為10.96億元，年增率為9.45%，單季合併金額營收創下歷史新高紀錄；第1季稅後純益為1.09億元，年增率6.17%，每股稅後盈餘(EPS)為4.08元，單季每股稅後盈餘，創下歷年第1季新高紀錄。

新千金股貝爾威勒衝破千元以1130元收盤 擠進興櫃第三千金

電子連接器專業製造商貝爾威勒（7861）13日衝破千元關卡，終場收在1,130元， 寫收盤新高，也為興櫃市場千金股添新血，超車創鉅材料，躋身第三千金，僅次於漢測及山太士。

印能第1季 EPS 14.68元 獲利倍增

半導體設備商印能（7734） 昨（12）日公布首季稅後純益4.15億元，為歷來最強的第1季，季增115%，年增82.1%，每股純益14.68元。

原相第1季 EPS 2.65元 毛利率上揚

原相（3227）昨（12）日法說會公布財報，今年首季營收22.09億元，季衰退3.4%，年衰退5.9%；單季毛利率59.5%，優於預估；首季獲利3.87億元，季減少14.9%，年減少27.9%；單季每股稅後純益（EPS）2.65元，低於去年第4季3.12元及去年同期3.74元。

鈺創訂單看到2026年底

利基型記憶體IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群昨（12）日表示，這波記憶體缺貨大漲價，並非短期循環，而是AI帶動下的「結構性改變」，目前DRAM價格仍以每月10%至20%速度上漲，DDR4、DDR5供給吃緊至少延續到明年中，鈺創訂單能見度直達今年底無虞，甚至延伸至明年上半年，後市展望樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。