櫃買中心響應國發天使 「專屬天使」助攻新創躍升資本市場

為響應政府政策，積極協助新創企業成長並邁向資本市場，櫃買中心（Taipei Exchange）與國發基金創業天使投資方案攜手合作，推出國發天使方案專屬的「創櫃板登板輔導計畫」，提供國家級的專業輔導資源，協助具發展潛力的新創企業全面升級企業體質，順利取得進入資本市場的入場券，為新創生態圈注入強勁動能。

當新創企業度過初期的存活期，邁向成長階段時，關鍵在於「制度」、「信賴」與「規模擴大」。新創企業透過本項輔導計畫將有機會獲得「免費的頂級輔導」、「免費的股權籌資平台」及「國家級的信賴與加持」三大核心資源，由櫃買中心引薦專業會計師團隊輔導，協助公司建置基本內部控制與會計制度，並開設多元化輔導課程，可免除支付高昂的外部顧問費用，而得以透過企業體質的強化，提升資訊揭露品質，強化與資本市場的連結機會；透過創櫃板的專屬籌資平台，企業得免除繁瑣的公開發行程序，即可合法向投資大眾或機構法人進行籌資，大幅降低籌資成本與門檻；而登錄「創櫃板」並取得專屬股票代號，等同於獲得國家級的專業肯定。

這份無形的信賴資產，不僅能顯著提升企業在高階人才招募上的競爭力，更能提升銀行及大型企業客戶的信任感，讓企業在融資及簽訂大型採購合約時更有競爭力。

櫃買中心表示，透過此次與國發天使方案深度合作，期望能為新創夥伴建構最穩固的發展基礎，協助企業順利跨越成長痛點，創造從隱形冠軍蛻變為明日之星的重要里程碑。創櫃板不只是新創企業發展的起點，更是一條接軌資本市場的直通車。透過分階段的輔導機制，新創企業可依公司發展階段，逐步從創櫃板銜接至公開發行及興櫃，最終邁向上市櫃的寬廣舞臺。更多創櫃板資訊，詳見官網（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm#sc01）。