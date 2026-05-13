豆府財報／首季EPS 4.08元 創下歷年第1季新高紀錄

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），第1季合併營收為10.96億元，年增率為9.45%，單季合併金額營收創下歷史新高紀錄；第1季稅後純益為1.09億元，年增率6.17%，每股稅後盈餘(EPS)為4.08元，單季每股稅後盈餘，創下歷年第1季新高紀錄。

豆府今年首季能夠持續展現營運佳績，除了春節連假及二二八假期，豆府旗下各品牌來客頻次持續暢旺外，韓國人氣快閃商品以及年菜禮盒的挹注，亦功不可沒。

由豆府餐飲集團正式獨家引進，引爆韓國甜點界話題、讓首爾聖水洞天天排隊的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，成功掌握今年第1季春節連假與情人節的買氣及人氣，更是有助提升豆府餐飲集團的整體業績以及未來與各百貨賣場間的合作機會。透過快閃品牌之操作，豆府餐飲集團除能更加熟悉，年輕消費族群對於各項韓國新穎商品之喜好外，更期待能持續提升，年輕消費族群占整體豆府餐飲集團之營收比重。

此外，甫公布之今年四月合併營收3.45億元，年增率達13.56%，單月合併營收，創下歷年四月份新高紀錄；2026年前四個月合併營收為14.41億元，年增率為10.41%，前四個月合併營收，也創下歷年前四月合併營收新高紀錄。

因應集團持續拓展優質門店的經營方針，豆府旗下主力品牌「涓豆腐」，四月十日於台中漢神洲際百貨五樓，也開幕豆府今年首家新展門店；同時，該門店也為豆府餐飲集團創業以來，第一百家門店。

在品牌活動上，包含四月上旬豆府旗下七大品牌，推出炸雞買一送一的活動，透過APP的炸雞活動串聯，來持續增加目前「豆府鐵粉卡」現已超過90萬之會員數，會員福利以及會員黏著度。

此外，豆府餐飲集團旗下，蟬聯米其林必比登推薦的泰國餐廳「帕泰家」，在今年四月泰國潑水節期間，於全台六間門市盛大推出「泰國潑水節狂歡季」活動，包含周間泰式奶茶第二杯免費外，更有滿額抽頂級泰式SPA貴賓券的活動，成功帶動「帕泰家」整體品牌業績持續提升。

今年首季引爆甜點界話題的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，繼台北信義A11、新竹巨城、統一時代與京站等百貨快閃引爆搶購浪潮後，全新口味「醇厚抹茶」與「濃郁花生」除四月下旬搶先於「涓豆腐購物商城」獨家搶先開賣外，；五月上旬更將於「台中新光三越中港店」與「高雄漢神巨蛋」展開限時限量快閃專櫃，搶食年輕人以及母親節贈禮商機。

展望未來，時序即將進入到下半年的消費旺季，包含七月份開始的暑假，八月份的父親節，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。

豆府餐飲集團今年除目標年度新增門店數有雙數位成長外，也將集團人才發展與招募作為核心項目之一。除提供每年一月及七月員工調薪/晉升機會外，更有一年四次的季績效獎金，來積極爭取並留住人才。有了充足人才，加上緊跟潮流且活潑有趣的行銷策略，搭配豆府旗下包含韓、日、泰、越、台等各類型特色餐點，來建構起豆府「亞洲風味專家」之集團長期發展藍圖。當然，豆府也會深入積極研調發展新品牌問世，並且持續布局全球市場，讓豆府餐飲集團能夠持續且穩定地向前邁進。