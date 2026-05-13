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新千金股貝爾威勒衝破千元以1130元收盤 擠進興櫃第三千金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

電子連接器專業製造商貝爾威勒（7861）13日衝破千元關卡，終場收在1,130元， 寫收盤新高，也為興櫃市場千金股添新血，超車創鉅材料，躋身第三千金，僅次於漢測及山太士。

貝爾威勒2007年成立，名稱「Bellwether」意指「領頭羊」，象徵持續創新與引領產業發展之精神；主要從事各式電子連接器及相關零組件之設計、製造與銷售，秉持創新、客製化與全球布局的經營理念，致力提供完整連接解決方案。

貝爾威勒產品廣泛應用在伺服器、汽車、筆記型電腦、穿戴式裝置及資料中心等領域，主要客戶為國際知名科技大廠；多年來深耕全球品牌客戶，目前合作對象包括Acer、Amazon、ASUS、Dell、HP、Intel、Lenovo、Microsoft、NVIDIA等，並為仁寶、富士康、英業達、廣達、緯創、緯穎集團提供解決方案，全球累計合作品牌超過1,100家。

貝爾威勒去年營收49.09億元，營業毛利25.21億元，營業利益14.94億元，歸屬於母公司業主淨利10.83億元，每股純益18.04元；今年第1季營收22.09億元，營業毛利12.63億元，營業利益8.97億元，歸屬於母公司業主淨利6.96億元，每股純益10.78元。

興櫃市場現有4檔千金股，貝爾威勒首度躋身千金股，盤中一度衝達1,150元，寫歷史新高，終場收在1,130元，為收盤新高，股價超車創鉅材料。

千金股 興櫃 營收

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