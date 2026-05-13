東捷資訊財報／第1季獲利寫下三季度以來新高

資訊服務廠東捷資訊（6697）13日公告2026年第1季財報，合併營收達4.19億元、季成長30.5％、年增7.9％，稅後淨利2,172萬元、季增60.5％、年減7.9％，寫下三個季度以來新高，每股純益0.79元。

東捷資訊表示，隨著AI應用議題發酵，企業對數據治理需求上升，接連帶動ERP上雲與智慧營運需求，營收隨專案認列時程穩健成長；由於公司積極投入開發AI相關加值應用、擴編資安團隊與建置軟硬體，致成本費用較去年同期增加，因而影響首季獲利。

不過，隨著企業進行數位轉型與AI導入需求持續升溫，相關投資有助強化公司在企業資安、智慧製造、數據治理與雲端整合等高附加價值服務的競爭優勢，為後續營運成長奠定基礎。