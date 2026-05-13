聽新聞
0:00 / 0:00
新應材自結4月EPS 0.83元 年減22%
新應材（4749）13日公告今年4月自結財報，稅後純益7,700萬元，年減22%；每股稅後純益（EPS）為0.83元，年減22%。
特化材料廠新應材因有價證券達公布注意交易資訊標準，證券櫃檯買賣中心要求公布自結財報，以利投資人區別瞭解。新應材今年4月合併營收3.53億元，月減18.6%，年減12.4%。累計今年前四個月合併營收15.98億元，年增17.4%，為同期新高。
新應材今年首季合併營12.46億元，季增14.9%，年增29.9%，創單季歷史新高。毛利率45.41%，季增1.39個百分點，年增6.36個百分點，為單季史上次高。稅後純益3.4億元，季增29.8%，年增63.4%；EPS.為3.66元，獲利表現雙雙創單季史上新高。
新應材今天股價下跌45元，成交3,081張，收1,130元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。