這檔紡織股首季獲利暴增5倍 EPS 衝2.97元超越去年全年 股價亮燈漲停

銘旺實（4432）首季獲利大躍進，受惠處分中國大陸成衣加工子公司認列利益挹注，第1季稅後純益1.5億元、年增525%，每股純益2.97元，不僅超越去年全年獲利表現，也改寫近年單季歷史新高。財報利多激勵銘旺實13日股價開盤即跳空漲停，一路鎖死，創一個多月來高點。

銘旺實第1季營收2.38億元，年減6.05%，但獲利表現明顯放大，主因去年11月董事會通過處分子公司洽銘服飾（南京）有限公司100%股權，交易總金額人民幣3,888萬元，並於今年3月底完成過戶交割，挹注獲利約新台幣2.1億元，成為首季獲利跳升主因。

洽銘服飾為銘旺實過去在中國大陸的成衣加工廠，完成處分後，集團在大陸僅剩哈克士戶外子公司，主要負責採購當地原料。銘旺實表示，大陸原料價格仍具優勢，品質也與台廠相近，未來仍會保留採購功能，以支援整體供應鏈配置。

隨著中國生產退出，銘旺實同步加速東南亞生產基地布局。公司董事會已通過設立越南子公司，投資金額共計800萬美元，主要因應整體營運策略調整。銘旺實目前生產基地包括越南、緬甸與寮國，其中緬甸仍為主要產區，共有二座工廠，員工約1,000人，產能占比約五成，主要承接歐洲訂單；目前公司歐洲出貨比重超過六成。

越南方面，銘旺實原本在胡志明市郊區已有一座約200人規模工廠，未來新廠規模將擴大至約500至800人，地點規劃與既有廠區維持約三小時車程內，方便兩廠互相支援調度，目前評估標的多為新工業區，新廠規劃平織、針織產能各半，以強化接單彈性。

展望後市，銘旺實表示，今年以來營運大致與去年相當，市況變化不大。不過，由於去年第2季受美國總統川普關稅生效前拉貨效應推升，墊高比較基期，今年第2季要再繳出成長表現壓力較大。

另一方面，歐盟永續報告、盡職調查、碳邊境調整機制及紡織品數位產品護照等規範陸續上路，永續轉型仍將是國際品牌核心工作，也將推升成衣業製造成本。銘旺實表示，將以穩健保守態度強化生產製造實力，並維持對全球市場變化的敏感度。