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強強聯手！國發基金攜手櫃買中心 助新創登創櫃板

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發基金創業天使投資方案，至今帶動民間共同投資近185億元。為加速新創企業規模化並順利接軌資本市場，國發基金創業天使投資方案與證券櫃檯買賣中心（櫃買中心）宣布深度合作，推出專屬「創櫃板登板輔導計畫」。國發基金表示，將提供三大資源，為新創生態圈注入強勁動能。

國發會主委葉俊顯強調，人才與資金是推動新創的關鍵。為落實「人才生態系」與「千億資金」政策，國發會正全面整合創業天使投資方案、百億基金嫁接資本市場，協助新創擺脫早期資金侷限，加速商業應用落地。

國發基金致力於開發早期案源並挹注資金，截至今年4月底止，創業天使投資方案已投資305家新創企業，累計投資金額達43.54億元，成功帶動民間共同投資184.93億元。除了資金支持，該方案亦開辦公司治理課程，協助新創建立初步營運觀念與內部規範，走過艱難的初期存活階段。

為持續協助新創邁入成長期，並建立制度與市場信賴，國發基金本次與櫃買中心深度合作，參與的新創企業有機會獲得新創三大資源。

第一，頂級輔導資源。國發基金指出，結合創業天使投資方案的公司治理課程，並由櫃買中心引薦專業會計師團隊輔導，協助公司建置基本內部控制與會計制度，除了能降低外部顧問費用，還能提升資訊揭露品質，強化與資本市場的連結機會。

第二，充沛的資金媒合網絡。國發基金表示，創業天使投資方案不僅於首次投資提供新創企業第一桶金，亦有機會於後續現金增資持續挹注資金；另透過辦理資金媒合會，協助新創企業成長動能不中斷。同時，透過創櫃板的專屬籌資平台，企業得免除繁瑣的公開發行程序，即可合法向投資大眾或機構法人進行籌資，大幅降低籌資成本與門檻。

第三，國家級的信賴與加持。國發基金指出，登錄「創櫃板」取得專屬股票代號，等同於獲得國家級的專業肯定，不僅能顯著提升企業招募高階人才的競爭力，更能提升銀行及大型企業客戶的信任感，讓企業在融資及簽訂大型採購合約時更有競爭力。

國發基金表示，創櫃板不只是新創企業發展的起點，更是一條接軌資本市場的直通車。透過分階段的輔導機制，新創企業可依公司發展階段，逐步從創櫃板銜接至公開發行及興櫃，最終邁向上市櫃。創業天使投資方案也將持續秉持扶植新創的初衷，匯聚各界豐富資源，成為新創企業邁向規模化、接軌國際市場的最強後盾。

國發基金 櫃買中心 國發會

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