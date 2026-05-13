普萊德第1季 EPS 2.1元 中磊1.01元

網通族群中磊（5388）、普萊德（6263）、海華昨（12）日公布第1季財報。普萊德每股純益2.1元，中磊、海華分別為1.01元及1.02元。

普萊德布局工業電腦及量子資安，受到市場關注，股價連三個交易日漲停，昨日上漲16.5元，收184.5元。

普萊德第1季營收4.49億元，毛利率48.2%，高於去年同期及上季的47.9%，再創歷史新高，歸屬母公司淨利1.31億元，季減13%，年減0.8%，每股純益2.1元。累計今年前4月營收6.36億元，年增2%，創同期新高。

中磊為電信網通設備廠，第1季營收為166.46億元，受記憶體等關鍵零組件漲價影響，毛利率13.66%，低於去年同期的19.1%及上季的14%，歸屬母公司淨利3.02億元，季增11%，年微幅衰退，每股純益1.01元。

無線模組廠商海華第1季營收30.22億元，毛利率14.75%，歸屬母公司淨利為1.55億元，季增33.6%，年增32.5%，每股純益1.02元。