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新代財報／第1季稅後純益10.74億元、年增122.8% EPS15.38元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
新代董事長蔡尤鏗。圖／本報資料照片
新代董事長蔡尤鏗。圖／本報資料照片

新代科技（7750）董事會12日通過第1季合併財報，合併營收48.65億元，季增31.6%、年增49.4%，營業毛利23.72億元，稅後純益10.74億元，季增28.1%、年增122.8%，每股稅後純益達15.38元，單季營收、獲利雙創歷史新高。

新代4月自結合併營收29.20億元，月增30%、年增94.9%；累計前四月合併營收77.85億元、年增63.8%，單月及累計營收亦同創歷史新高。

新代去年9月掛牌上市，董事長蔡尤鏗宣示，集團下一個五年發展計畫，將聚焦AI與機器人。另外，新代也積極擴充產能，規劃2027年第2季啟用馬來西亞第二廠，2028年第4季在台南設立智慧製造基地。

新代今天股價以3,070元、上漲275元漲停作收。新代去年9月掛牌時市值約600餘億元，以今天收盤價計算，市值已突破2,200億元，躋身上市公司前百大。

新代近三年營收年複合增長率超過二成，法人估，今年可望維持優於市場平均的成長幅度；市場則持續聚焦新代在中國高階設備滲透率提升，國產替代政策效益，以及機器人等新應用貢獻。

法人指出，新代去年高階設備營收占比已達25%，較2024年的20%增加5個百分點，受惠於中國市場開始大量採用高階五軸、複合機來取代三軸設備，預期今年高階設備營收占比與市占率可望再進一步提升。

展望今年，隨著產業景氣回溫、高階設備貢獻擴大，以及機器人等新應用業務強勁增長，法人估，新代全年營收、獲利有望續創新高。不過，近期記憶體漲價影響將逐步浮現，此部分為短期需留意的不確定因素。

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