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誠品生活財報／第1季EPS0.17元 持續深化全台據點經營動能
誠品生活（2926）12日公告，第1季稅後純益818萬元，年增5.6％；每股稅後純益（EPS）0.17元。
誠品生活表示，今年目標是營收、冊數、不重複消費會員及回購率都要持續成長。
展店策略上，誠品生活表示，以大小並行的策略，持續創作開展實體文化生活場域。繼北中南獨棟大店陸續開業後，再進駐公館大樓，且規模比原先在公館商圈經營的台大誠品書店還更大。
線上方面，誠品生活表示，去年會員人數突破414萬，但會做資料清理過濾一些幽靈帳號，今年明年還是400萬人，不過比起會員數，更重要的是活躍數量，線上有將近250萬都是活躍會員。
展望未來，誠品生活表示，未來持續深化全台據點的經營動能，獲利是要越來越好，預期明年營收、冊數、不重複消費會員及回購率都要持續成長。
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