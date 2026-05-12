上櫃公司4月份營收年增25% 半導體業成長金額最高

櫃買中心表示，上櫃公司887家（含KY公司30家）皆已於5月11日以前完成4月營收申報作業。上櫃公司4月營收公告資料顯示，全體上櫃公司4月份單月營收總計3,210億元，較去年同期成長632億元（25%），營收成長公司共569家，衰退公司共315家，營收持平公司共三家。

另累計至4月全體上櫃公司營收總計1.17兆元，較去年同期成長1,972億元（20%），其中營收成長公司共569家，衰退公司共318家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司4月份營收較去年同期成長之主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、金融業。經瞭解，半導體業、電腦及周邊設備業受惠於AI應用帶動高階記憶體市場需求增長，金融業則受惠於股市交易熱絡及認列證券評價利益；衰退之主要產業為建材營造、運動休閒及紡織纖維，建材​營造因依建案完工交屋進度認列收入，運動休閒及紡織纖維則受國際情勢動盪及客戶拉貨排程影響所致。

全體上櫃公司2026年累計至4月營收成長之主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業。其中，半導體業、電腦及周邊設備業累計營收成長原因同前所述，其他電子業則受惠於AI伺服器散熱需求、半導體建廠資本支出以及貴金屬價格上揚等因素；累計營收衰退之主要產業為建材營造、運動休閒及紡織纖維，其營收衰退原因同前所述。

櫃買中心亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下（https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs）。