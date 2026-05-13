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原相第1季 EPS 2.65元 毛利率上揚
原相（3227）昨（12）日法說會公布財報，今年首季營收22.09億元，季衰退3.4%，年衰退5.9%；單季毛利率59.5%，優於預估；首季獲利3.87億元，季減少14.9%，年減少27.9%；單季每股稅後純益（EPS）2.65元，低於去年第4季3.12元及去年同期3.74元。
原相說明，今年首季匯率因素排除後年減少2.2%，略優於原先預期，其中遊戲機去年第1季客戶新品上市積極備貨，其他部分成長較多主要是安防無人載具。
原相首季毛利率59.5%優於預估，較去年第4季58.5%成長，但低於去年同期61.1%，毛利率比預期好，主要是產品組合比預期佳。
提到本季，原相預估，目前看來需求不錯，滑鼠部分預期本季電競需求帶動業績可望季成長10%多。
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