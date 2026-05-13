原相第1季 EPS 2.65元 毛利率上揚

利基型記憶體IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群昨（12）日表示，這波記憶體缺貨大漲價，並非短期循環，而是AI帶動下的「結構性改變」，目前DRAM價格仍以每月10%至20%速度上漲，DDR4、DDR5供給吃緊至少延續到明年中，鈺創訂單能見度直達今年底無虞，甚至延伸至明年上半年，後市展望樂觀。

2026-05-13 00:55