櫃買徵才 鎖定九領域

櫃買中心今年招募人才報名進入倒數，即日起至18日止，預計招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

櫃買中心提醒，後三類資訊專才，應屆畢業生、社會新鮮人都可報考，歡迎加入櫃買團隊，共同創造資本市場的多元未來。

櫃買中心將持續因應國內外環境變化，穩健推動市場創新與制度精進，全力支持金管會推動的「亞洲創新籌資平臺」，深化多層次資本市場功能，優化股債雙市發展，持續推動並完善各項市場機制，讓櫃買市場發揮特色產業群聚效果，全面提升資本市場的國際競爭力，助力臺灣邁向「亞洲資產管理中心」。櫃買中心此次招募一律採網路報名，招募資訊可參閱證基會招募專區。