產業論壇法說會 叫座

櫃買中心昨（12）日再度攜手元大證券共同舉辦「臺灣產業高峰論壇」法人說明會，邀請三家上櫃公司分享財務業務情形及產業競爭優勢，吸引近百位內外資機構法人踴躍參與，並獲得熱烈迴響。

櫃買中心為增進機構法人對上櫃公司的了解，並持續提升績優上櫃公司能見度，連續二年偕證券商舉辦以機構法人為主的法說會廣受好評，這回與元大證券合作。櫃買中心表示，受邀參加這場法說會的三家公司均為電子產業領域獲市場高度關注企業，也是富櫃50指數成分股，包括半導體矽晶圓材料供應商環球晶（6488）、太陽能晶錠及晶片製造商中美晶，以及伺服器滑軌製造商南俊國際，此次法人說明會透過面對面溝通交流機會，使專業投資機構法人能夠深入了解優質上櫃公司的發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動熱烈。

櫃買中心指出，為增進上櫃公司與投資人溝通管道及頻率，促進投資人了解公司營運策略和企業價值，將持續舉辦不同形式法人說明會或業績發表會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東交流。