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華鉬營運 邁進擴張期
華鉬（6990）受惠於國際鉬價走強，加上戰後重建與基礎建設需求帶動，營運走強，連續三個月呈年月雙增走勢，4月營收更創單月歷史新高，法人估，華鉬已逐步擺脫前二年的保守基調，進入營運擴張期。
華鉬4月合併營收2.11億元，月增31.4%、年增155.6%，創歷史單月新高；累計前四月合併營收達5.92億元、年增50.7%，創同期新高，展現強勁成長動能。
華鉬主要從事鉬及釩等稀有金屬資源回收與再生，2026年的營運主軸聚焦於產品組合優化與綠能布局。
華鉬持續提升釩、鉬產品的生產效率，由於鉬元素是高端特殊鋼（如航太、國防、能源設備）的重要添加劑，受惠於全球工業復甦及軍工、航太需求的穩定，成為公司營運獲利的基石。
法人分析，華鉬近期營運表現亮眼，主要受惠國際鉬價走強，主因是全球鉬供給下降，但鋼鐵、軍工及能源工業需求上升，推升鉬鐵報價。
市場指出，今年5月中旬，高純度氧化鉬（三氧化鉬）市場報價強勁上揚，根據上海有色網數據，5月12日高純三氧化鉬均價漲至每公噸37.4萬元，較前一日大漲1.2萬元。
另外，華鉬也積極開發美國市場，並嘗試切入半導體供應鏈，尋求高附加價值應用，也未來帶來成長想像空間。
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