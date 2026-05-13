耀穎上櫃 技術雙刀流

半導體、光學鍍膜一站式整合服務商耀穎（7772），已於8日上櫃掛牌，主要從事半導體光學薄膜及精密光學元件之鍍膜製程加工服務，為市場少數同時具備黃光製程及光學鍍膜整合能力的廠商。

耀穎已於8日上櫃掛牌，承銷價53元，掛牌三個交易日來股價震盪，昨（12）日股價跌11.5元收在175元。

耀穎2024年度營收3.77億元，稅後淨利3,141萬元，每股稅後純益（EPS）1.30元。2025年度營收4.26億元，稅後淨利4,486萬元，EPS 1.86元，營收、獲利呈現成長趨勢。

耀穎成立於2003年，早期以傳統精密光學鍍膜玻璃加工為主，隨著產業升級，逐步引進具備半導體大廠背景的專業團隊及黃光製程設備，成功跨入半導體光學領域，成為同時具備半導體黃光製程及光學鍍膜製程的整合能力，可滿足終端產品朝薄型化及高精度要求的趨勢發展。目前耀穎產品的終端應用以智慧型手機感測器為主，同時積極布局太空濾光片、半導體設備耗材，以及矽光子光纖超低反射鍍膜等高階利基型市場。

隨著AI、高速運算及光通訊等應用需求快速成長，矽光子及高階光學元件市場發展潛力備受市場關注，耀穎亦持續投入相關技術研發與製程優化，以強化未來競爭優勢。耀穎也獲得經濟部中小及新創企業署頒發的國家磐石獎跟小巨人獎肯定。

櫃買中心表示，台灣半導體業在全球供應鏈中具有關鍵地位，近年隨著政府及產業界持續推動供應鏈在地化，半導體上中下游產業鏈及生態系日趨完整，帶動相關材料、設備及光學元件廠商快速發展。半導體相關企業向來為櫃買市場的特色族群，未來櫃買中心將持續推動半導體產業供應鏈進入資本市場，藉由資本市場協助企業提升研發能量與國際競爭力，並期待更多優質企業加入櫃買家族行列，齊力壯大半導體生態系。