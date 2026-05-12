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崇友財報／第1季EPS2.11元 創下單季新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
崇友總經理游本立。記者朱曼寧／攝影
崇友總經理游本立。記者朱曼寧／攝影

崇友（4506）12日公告，第1季稅後純益3.73億元，年增25.9％；每股稅後純益（EPS）2.11元，獲利創下歷史單季新高。另，4月營收5.16億元，年增4.3％；累計今年前四月營收23.36億元，年增11.85％，單月、累月皆創歷史同期新高。

崇友表示，第1季獲利創下歷史新高，主要受惠旗下新梯（含汰舊換新）業務訂單認列進度暢旺，包括台北市北投區公共住宅與全台各地等地大型集合住宅之新建工程完工，以及台北、高雄等地商辦大樓與科技廠房汰舊換新工程完工認列，帶動第1季新梯業務收入隨大型訂單認列比例提高。

另一方面，崇友表示，持續優化新梯訂單案源結構，並強化專案管理、成本控管與工程執行效率，第1季整體毛利率仍保持33.53％水準，同時，受惠營收規模放大與費用控管效益顯現，營業利益率達23.80％，亦創歷年單季新高。

崇友指出，觀察台灣電梯市場整體需求仍具多元需求支撐，包括第一，近年建商推案陸續進入完工交屋階段，持續支撐新梯出貨與完工認列；第二，都更、危老重建、社會住宅、商辦大樓、醫療院所及公共建設等多元案源仍維持一定需求。

第三，台灣高齡化趨勢與老舊建物數量增加，亦帶動電梯汰舊換新及維修保養市場商機逐步擴大。雖然台灣房地產市場短期受交易量降溫及建商推案轉趨審慎影響，但電梯需求已逐步由單一住宅新案，延伸至更新改建、公共服務、維保及智慧化升級等多元應用發展。

崇友表示，憑藉長期深化電梯智慧化、遠端監控技術、擴大專業維保人力團隊及高妥善率維保效率等利基，透過多品牌業務接單策略，拓展住宅、商辦、醫療、公共工程與汰舊換新等多元案源，助力整體在手訂單保持高水準表現。

崇友表示，受惠新梯含汰舊換新業務訂單依進度良好認列，加上維修保養業務穩健動能挹注，推升2026年4月合併營收達5.17億元，年增4.3％；累計2026年1至4月合併營收23.36億元，年增11.85％，4月及累計前4月營收皆齊創歷年同期新高。

展望第2季，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著政府持續推動都市更新與危老重建政策，加上台灣多數建築電梯設備逐步進入汰換週期，有望持續挹注新梯及汰舊換新市場需求維持穩健成長。未來崇友仍戮力透過電梯技術升級、服務差異化與多元案源拓展策略，持續鞏固本土電梯龍頭地位與市場競爭利基，為長期營運成長奠定良好動能。

崇友 營收 EPS

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