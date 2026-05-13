印能第1季 EPS 14.68元 獲利倍增

半導體設備商印能（7734） 昨（12）日公布首季稅後純益4.15億元，為歷來最強的第1季，季增115%，年增82.1%，每股純益14.68元。

印能上季獲利亮眼，主要受惠AI晶片帶動先進封裝產能擴張，客戶新產線設備安裝、驗收與高階製程設備出貨增加。展望後市，公司看好，共同封裝光學（CPO）設備將自本季末開始放量，是後續營收成長動能。

印能近年憑高壓真空、熱流控制與氣體動態控制技術，持續強化先進封裝製程解決方案競爭優勢。印能昨天股價漲180元、收3,980元。

印能推出第四代旗艦機種「EvoRTS」，主要針對AI晶片先進封裝中，因小晶片（Chiplet）異質整合、大尺寸載板與高密度接合衍生的微小氣泡、助焊劑殘留與膠材固化等製程痛點，透過單一腔體整合除泡、殘留物去除與熱處理程序，協助客戶簡化製程站點、縮短製程時間並提升量產良率。

印能指出，國際網通晶片大廠推動CPO平台進入量產導入階段，相關後段先進封裝製程已由國內封測大廠承接，並開始導入該公司的RTS系列設備。