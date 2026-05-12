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聖暉財報／首季EPS12.76元 營收、獲利表現創同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
聖暉董事長梁進利。圖／本報資料照片
聖暉董事長梁進利。圖／本報資料照片

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）董事會12日通過今年首季財報，合併營收116億元，年增36％，稅後淨利歸屬母公司業主15.8億元，年增146％，每股稅後盈餘12.76元，年增146％，第1季營收、獲利表現皆齊步改寫歷年同期新高記錄。

聖暉*表示，受惠半導體、AI資料中心、高科技電子等產業客戶建廠與擴產需求延續，帶動在建工程施作案量放大，加上集團持續優化接單結構與專案管理效率，推升首季營運繳出亮眼成績。

聖暉*表示，首季營運創新高，主要受惠台灣地區專案施作進度保持良好需求，2026年第1季台灣地區營收比重達67％，較去年同期54％大幅提升。此外，隨著多元產業擴建需求熱絡，聖暉*持續精進專案工程管理優化、供應鏈整合效益，帶動第1季整體毛利率達25％、營業利益率達19％、稅後淨利率達16％，較去年同期呈現「三率三升」表現。

聖暉*看好AI資本支出全面上修，帶動相關供應鏈業者積極啟動新一輪擴張循環，截至今年第1季整體在手訂單規模已突破500億元水準，為未來的營運奠定良好成長前景。聖暉*將持續發揮「集團聯合艦隊」模式，提供客戶更完整的一站式高科技廠務工程解決方案，有助於提升單一專案附加價值與大型統包工程承攬能力。目前集團營運版圖已跨足台灣、中國、東南亞、日本、印度、美國及德國等11個地區，具備跨區域專案管理與在地化服務能力，有助於掌握AI基礎設施擴張、半導體供應鏈重組及高科技產業多區域建廠所帶來的長期成長契機。

展望第2季，聖暉*持正向樂觀看法。聖暉*仍持續精進專業工程管理與系統整合能力，並積極優化業務接單結構，聚焦高附加價值專案，同步擴大海外市場布局，爭取大型統包工程承攬商機。隨著在手訂單持續維持高檔、專案穩健推進，加上集團聯合艦隊模式效益發酵，聖暉*有望推升未來營運與接單規模持續向上。

聖暉 營收

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