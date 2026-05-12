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駿吉財報／首季營收大成長卻仍陷虧損 每股淨損0.08元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

駿吉-KY（1591）12日公布2026年首季財報，首季營收1.3億元，雖然年增12倍，不過單季卻仍虧損319.6萬元，每股淨損（EPS）為0.08元。

公司指出，第1季獲利表現仍受轉型初期擴產、設備導入與新平台建置成本影響，短期損益認列仍處於調整階段。然而，隨著設備、材料與製造平台完成量產驗證並開始穩定出貨，相關營運動能已逐步浮現。綜合損益由負轉正，亦代表公司整體資產與營運價值正持續提升，顯示平台化布局已開始進入收成循環。

駿吉表示，目前平台相關業務已由單一產品與單一產線，逐步發展為多產品、多產線同步運作模式，訂單來源與合作據點亦持續擴大。隨著設備與材料陸續導入不同產線，訂單結構已逐步轉向多元化與延續性發展，有助於提升整體營運穩定度與長期成長能力。

在產能布局方面，公司指出，目前平台已具備完整量產基礎，包括設備持續投入量產運作、關鍵材料穩定導入製程，以及DDR記憶體產品正式進入持續出貨週期。隨著既有產線穩定運作及新產線陸續導入，整體產能已開始逐步提升，未來將依市場需求持續進行擴充與優化。公司認為，相較於傳統單點設備銷售模式，平台化架構具備更高營運槓桿，可隨產線擴張同步放大設備、材料與製造效益。

針對後續展望，駿吉表示，目前設備與材料平台已完成「量產、出貨、複製導入」三大階段，並正式進入「產能與訂單同步放大」的新成長週期。未來公司將持續聚焦於產線擴展速度、產能利用率及訂單轉換效率，深化與既有及潛在合作夥伴之合作關係，強化整體供應鏈整合能力。公司強調，隨著平台規模持續擴大及市場需求逐步回溫，營運動能有望持續提升，並進一步強化於半導體供應鏈中的整合角色與市場競爭力。

EPS 營收

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