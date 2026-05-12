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瀚陽生技5月20日5.5元登錄興櫃 雙技術平台進軍ADC藥物市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
瀚陽生技總經理林陽生（左）與董事長林舜孝兄弟合作，發展兩大技術平台進軍ADC藥物市場。記者謝柏宏／攝影
瀚陽生技總經理林陽生（左）與董事長林舜孝兄弟合作，發展兩大技術平台進軍ADC藥物市場。記者謝柏宏／攝影

生技新藥公司瀚陽*（7920）將於5月20日登錄興櫃市場，該公司董事長林舜孝12日表示，瀚陽生技以自主研發的通用型親水性連接子技術OmniLink、及親水性酬載藥物改造技術Polarpeutic為雙核心技術平台，致力成為全球抗體藥物複合體（ADC）新藥發展的關鍵技術夥伴，目標今年下半年能完成指標授權成功案例。

成立於2009年的瀚陽生技目前實收資本額11.87億元，董事長家族持股約43%，其餘重要法人股東包括台安生技、國發基金、航叁創業投資等。公司每股面額2元、興櫃登錄參考價5.5元，目前發行股數為5.93億股。

瀚陽生技是由董事長林舜孝與總經理林陽生兄弟共同合作發展的公司，哥哥林陽生為創辦人，也是核心技術的發明人，弟弟林舜孝負責市場拓展。

身兼研發長的林陽生表示，ADC藥物近年來已成為全球腫瘤精準治療最受矚目的新興療法之一。ADC的設計原理是將具有高度腫瘤選擇性的單株抗體，透過連接子（Linker）與細胞毒殺藥或免疫刺激劑等酬載藥物（Payload）相連，使藥物精準遞送至腫瘤細胞，以達到提高療效、降低毒性的理想目標。

然而，ADC藥物概念雖早在40年前便已提出，全球近千個臨床試驗中迄今僅有十餘個產品成功上市，臨床失敗率這樣高的根源在於連接子疏水性、酬載藥物設計與抗藥性等多重技術瓶頸所造成。

瀚陽生技自主研發之兩大技術平台，從連接子結構設計與酬載藥物改造兩個維度同步切入，系統性解決傳統ADC的根本性瓶頸限制，為合作藥廠提供可模組化導入的技術解決方案。

瀚陽生技開發的OmniLink連接子，在分子結構中導入高親水性寡糖架構，有別於現有連接子技術僅能適配特定酬載藥物的局限，OmniLink開創通用型設計，可廣泛相容多種主流細胞毒殺藥與免疫刺激劑等酬載藥物，大幅降低合作藥廠跨入ADC領域的技術門檻，並提升授權應用的靈活性與商業價值。

瀚陽生技的另一技術平台Polarpeutic，建立了一套系統性的酬載藥物親水化改造方法，可針對多種主流細胞毒殺藥與免疫刺激劑等酬載藥物進行結構優化，在保留其藥理活性的前提下，大幅提升酬載分子的水溶性，從根本上改善ADC的物化性質，成為高效、低毒的優質新藥。

林陽生表示，瀚陽利用兩大技術平台，已成功針對國際上已市及正在發展中的13項ADC藥物進行改質，已證實在藥效與安全性表現上均有所提升，為其技術平台提供初步實證基礎。

林舜孝表示，瀚陽目前的發展策略是透過兩項技術平台，透過授權方式協助海內外生技公司發展更優質的ADC藥物，公司期許今年下半年將出現第一筆授權成功的案例。

生技 興櫃

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