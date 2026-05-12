無畏記憶體漲價 這家網通廠毛利率達48.2%逆勢創新高

去年下半年以來記憶體等關鍵零組件漲價又缺貨，網通廠商不僅訂單無法全部如期出貨，營收受影響，漲價更影響部分業者毛利率少了四到五個百分點，唯獨網通品牌廠普萊德（6263）不僅營運不受影響，毛利率更突破48%，創下歷史新高。

近期普萊德布局工業電腦及量子資安，加上高毛利率水準，受到市場關注，股價連續三個交易日拉上漲停，12日上漲16.5元，收184.5元。

普萊德第1季營收4.49億元，毛利率48.2%，高於去年同期及上季的47.9%，再創歷史新高，歸屬母公司業主淨利為1.31億元，季減13%，年減0.8%，每股純益2.1元。普萊德累計前4月營收6.36億元，年增2%，創同期新高。

日前普萊德董事長陳清港參加櫃買中心業績發表會時，就指出，今年面對地緣政治、關稅風險挑戰，但關鍵零組件漲價已經反應在售價成本上，期待今年營運可望持續成長。

日前普萊德法說會上指出，近年持續投入創新研發，包含提升量子安全防護，AI視覺分析智慧監控，推行雲端管理平台訂閱服務，開發AIoT協議產品，打造10G、25G、100G等多功能網路交換器，迎接AI高速網路建設需求，同時關注衛星等次世代通訊技術。

普萊德強調，積極深化全球市場布局，結合淨零與數位轉型策略，強化數位行銷與通路夥伴合作，並積極參展國際ICT、工業領域、智慧交通專業科技展，包括6月將參展全球領先的AI暨資通訊科技專業展覽Computex台北國際電腦展以及赴德國參展The Smarter E Europe 歐洲智慧能源展，推動AIoT與智慧網路應用，持續提升品牌專業形象與市場信賴，促進營收成長動能，提升市場經營績效。

在研發創新方面，普萊德指出以AI、資安與節能為核心，整合AIoT、雲端與地端管理，推動智慧城市與工業物聯網的永續網路布局，已推出CloudNMS雲端化跨域網路管理平台、AI資料中心網路解決方案、邊緣AI智慧監控解決方案、結合PUF與後量子密碼（PQC）的高階工業資安產品線，強化工業與商用場域安全管理效率。

普萊德看好，AI帶動地端基礎建設需求，朝向低軌衛星通訊應用，持續深化AI、雲端與工業網路整合，促進跨領域多元通訊傳輸效能，提升差異化競爭優勢。