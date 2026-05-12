聖暉首季每股純益12.76元創新高 在手訂單突破500億元

圓祥生技（6945）將於今年6月興櫃轉上櫃，公司12日舉行業績發表會前媒體交流會。圓祥生技創辦人暨總經理何正宏示，眼科與腫瘤雙特異性抗體新藥IBI302與AP505過去已成功授權給兩家中國大陸藥廠，隨著IBI302在大陸三期臨床試驗成功，今年有機會在大陸以外的國際市場完成新授權，對圓祥今年帶來極大獲利。

2026-05-12 18:27