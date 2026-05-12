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聖暉首季每股純益12.76元創新高 在手訂單突破500億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉集團宣布將以聯合艦隊，整合資源拓展國際市場，為集團建立長期成長動能。左起為銳澤總經理曾建程、聖暉總經理賴銘崑及朋億總經理馬蔚。記者簡永祥／攝影
聖暉集團宣布將以聯合艦隊，整合資源拓展國際市場，為集團建立長期成長動能。左起為銳澤總經理曾建程、聖暉總經理賴銘崑及朋億總經理馬蔚。記者簡永祥／攝影

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）今日公布2026年第1季財報，單季合併營收為116億元，年增36％，歸屬母公司稅後純益15.8億元，年增146％，每股純益達12.76元，年增146％，第1季營收、獲利均改寫歷年同期新高記錄。聖暉*表示，受惠半導體、AI資料中心、高科技電子等產業客戶建廠與擴產需求延續，帶動在建工程施作案量放大，加上集團持續優化接單結構與專案管理效率，推升首季營運繳出亮眼成績。

聖暉*表示，第一季營運創新高，主要受惠台灣地區專案施作進度保持良好需求，2026年第1季台灣地區營收比重達67％，較去年同期54％大幅提升。除此之外，隨著多元產業擴建需求熱絡，聖暉*持續精進專案工程管理優化、供應鏈整合效益，帶動第1季整體毛利率達25％、營業利益率達19％、稅後純益率達16％，較去年同期呈現三率三升表現。

聖暉*看好AI資本支出全面上修，帶動相關供應鏈業者積極啟動新一輪擴張循環，截至今年第1季整體在手訂單規模已正式突破500億元水準，為未來的營運奠定良好成長前景。

展望2026年第2季，聖暉*持正向樂觀看法。聖暉*仍持續精進專業工程管理與系統整合能力，並積極優化業務接單結構，聚焦高附加價值專案，同步擴大海外市場布局，爭取大型統包工程承攬商機。隨著在手訂單持續維持高檔、專案穩健推進，加上集團聯合艦隊模式效益發酵，聖暉*有望推升未來營運與接單規模持續向上。

營收 聖暉

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