圓祥6月初興櫃轉上櫃 雙特異性抗體藥IBI302目標今年完成國際授權

圓祥生技（6945）將於今年6月興櫃轉上櫃，公司12日舉行業績發表會前媒體交流會。圓祥生技創辦人暨總經理何正宏示，眼科與腫瘤雙特異性抗體新藥IBI302與AP505過去已成功授權給兩家中國大陸藥廠，隨著IBI302在大陸三期臨床試驗成功，今年有機會在大陸以外的國際市場完成新授權，對圓祥今年帶來極大獲利。

此外，圓祥因擁有AP505在中國以外的國際市場所有權，公司將與大陸授權夥伴研究後，今年第3季提出中國以外的國際二期臨床申請，目標明年由圓祥主導完成另一筆國際市場授權。

何正宏指出，圓祥生技13年磨一劍，新藥開發產品線布局相當完整，2026年上櫃是重要里程碑，象徵企業發展進入全新階段，也代表台灣本土新藥公司逐步走向國際市場的重要進程，圓祥生技的目標，是從台灣新創生技公司邁向具國際競爭力的創新抗體藥物開發企業。

圓祥生技目前聚焦眼科與腫瘤雙特異性抗體開發，IBI302與AP505兩項核心資產已成為市場高度關注的授權與商業化標的。

IBI302鎖定濕性黃斑部病變(nAMD)與糖尿病黃斑部水腫(DME)市場，2012年已授權大陸信達生物公司，這項藥物透過信達已在2026年3月完成臨床三期主要療效指標，後續將再透過信達進行大陸市場以外的國際授權。何正宏表示，若今年能透過信達順利完成IBI302的再次授權，將可貢獻圓祥相當高的里程碑金。

圓祥生技指出，全球nAMD與DME眼科藥物市場規模龐大，僅抗VEGF眼科藥物市場每年銷售額即超過200億美元，羅氏與再生元等國際藥廠相關產品長年位居全球重磅藥物行列，隨全球高齡化趨勢加速，以及市場對長效型眼科生物藥需求持續增加，具延長給藥間隔潛力的雙特異性抗體產品，也成為近年市場關注焦點。

圓祥的另一項核心產品AP505，則為PD-L1 × VEGF雙特異性抗體，已在2019年將大中華區權利授權給天士力醫藥，目前正在中國推進二期臨床試驗。何正弘表示，AP505不僅驗證台灣自主研發技術具備國際競爭力，也反映團隊早期即看見雙特異性抗體於腫瘤免疫治療領域的潛力與高技術門檻優勢。

市場分析指出，全球免疫腫瘤治療市場需求仍持續快速成長，以全球銷售冠軍抗癌藥吉舒達(Pembrolizumab)為例，2025年全球銷售額已突破300億美元，顯示PD-(L)1免疫治療市場仍具高度商業價值，隨著雙特異性抗體逐漸成為次世代腫瘤免疫治療趨勢，AP505亦被視為具備國際授權與全球市場潛力的重要資產。

此外，圓祥生技自主建立T-cube雙特異性抗體平台，目前已推進AP203、AP402與AP601等多項自主產品，其中，AP203為台灣自主開發、並於台灣執行臨床試驗的雙特異性抗體產品；AP402與AP601則已前進澳洲展開臨床開發，展現公司從抗體設計、篩選、CMC製程到臨床開發的一條龍自主研發能力。

圓祥生技近期亦宣佈與美國Delos Capital合作，共同切入自體免疫疾病市場，佈局異位性皮膚炎等高未滿足醫療需求領域，除了有助於拓展產品線，也反映全球雙特異性抗體應用，正由腫瘤領域逐步擴展至自體免疫疾病市場。

回顧創業歷程，何正宏早年將美國生技創業與研發經驗帶回台灣，在資源有限、產業環境尚未成熟之際，帶領團隊一路走過資金低谷、技術挑戰與市場變化，核心團隊多年來持續專注於抗體藥物平台建立與產品開發，逐步打造自主研發能力，並成功完成IBI302與AP505等兩項具代表性的國際授權合作案。