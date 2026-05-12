聽新聞
0:00 / 0:00
巨漢首季每股純益達6.72元 創同期新高
巨漢系統科技（6903）今日公布首季財報， 受惠高階廠務需求持續暢，首季營收19.26億元、年增358.70%；單季純益達 4.43億元，年增 565.8%，單季每股純益6.72 元。
巨漢主要客戶包括晶圓代工、封測大廠等，承接無塵室空調、排水工程等廠務設施，並延伸到AI資料中心與伺服器建廠廠務、公共工程等。
公司表示，截至今年第1季在手訂單已達116億元，能見度長達2至3年，今年AI相關營收占比可望突破60%，預計2030年前營收將力拚達100億元大關，為兼顧營收成長性與抗風險能力，將採取「AI基礎建設」與「公共工程」的雙引擎戰略。
巨漢強調，目前在手訂單仍達百億規模，巨漢憑藉領先業界的技術優勢，並持續深化公司築起抵禦科技業景氣波動的堅實護城河。公司並承諾未來的股利發放率目標將持續優於 高獲利工程系統整合專家」的產業領先地位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。