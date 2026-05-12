巨漢首季每股純益達6.72元 創同期新高

巨漢系統科技（6903）今日公布首季財報， 受惠高階廠務需求持續暢，首季營收19.26億元、年增358.70%；單季純益達 4.43億元，年增 565.8%，單季每股純益6.72 元。

巨漢主要客戶包括晶圓代工、封測大廠等，承接無塵室空調、排水工程等廠務設施，並延伸到AI資料中心與伺服器建廠廠務、公共工程等。

公司表示，截至今年第1季在手訂單已達116億元，能見度長達2至3年，今年AI相關營收占比可望突破60%，預計2030年前營收將力拚達100億元大關，為兼顧營收成長性與抗風險能力，將採取「AI基礎建設」與「公共工程」的雙引擎戰略。

巨漢強調，目前在手訂單仍達百億規模，巨漢憑藉領先業界的技術優勢，並持續深化公司築起抵禦科技業景氣波動的堅實護城河。公司並承諾未來的股利發放率目標將持續優於 高獲利工程系統整合專家」的產業領先地位。