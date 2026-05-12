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客製化產品動能續強 漢測Q1營收獲利雙創高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
客製化產品動能續強，漢測Q1營收獲利雙創高。圖／本報資料照片
客製化產品動能續強，漢測Q1營收獲利雙創高。圖／本報資料照片

半導體晶圓測試解決方案業者漢民測試系統（7856，以下簡稱漢測）於今(12)日公布2026年第一季財務數據，營收為新台幣（以下同）9.85億元，年增122.58%；營業毛利5.45億元，年增171.25%，毛利率55.30%；營業利益3.23億元，年增529.66%，營業利益率32.76%；稅後淨利2.54億元，年增585.79%；EPS 9.35元，年增473.62%，營收與獲利同創歷史同期新高。

漢測表示，第一季三大業務，包含探針卡與清潔材料、工程服務以及客製化產品與代理設備均呈現同步成長，其中又以客製化產品營收比重拉升最為顯著，成為推升毛利率與獲利的重要動能。

漢測今日也同步公布4月營收3.40億元，年增96.94%；累計前四月營收13.25億元，年增115.38%。

在核心產品方面，隨AI加速器、HPC晶片與高階ASIC設計複雜度持續提升，市場對高功率晶片測試之溫控穩定性、散熱效率及測試精度要求日益提高，也帶動漢測熱管理模組需求持續成長。此外，公司自行研發之垂直式探針卡於AI應用展現良好測試表現；清潔材料產品則憑藉低耗磨特性及延長探針壽命等優勢，逐步成為具持續之重複性耗材收入來源。

此外，2026年被市場視為矽光子關鍵元年，根據Yole Group預測，矽光子封裝市場2025年至2031年複合成長率達21.4%，2031年市場產值可望達144億美元。漢測將持續推進矽光子技術布局，提供完整矽光子測試解決方案，協助客戶加速導入量產。

營收

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