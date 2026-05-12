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昱臺國際財報／首季營收4.45億元 EPS0.17 元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
昱臺國際董事長劉枋。記者王奐敏／攝影
昱臺國際董事長劉枋。記者王奐敏／攝影

昱臺國際（7716）公布第1季財務報告，合併營收達新台幣 4.45 億元，營業毛利 9,463 萬元，營業利益 765 萬元，稅後純益 393 萬元，基本每股盈餘（EPS）0.17 元。

昱臺國際表示，第1季營運表現較去年同期下滑，主因除去年同期基期偏高外，亦受到整體海運市場運價回落、全球運能供給增加及客戶出貨態度轉趨保守等因素影響。

昱臺國際指出，去年第1季因市場普遍預期美國可能推動新一輪關稅政策，部分製造業客戶提前安排出貨，使去年同期營收達 5.19 億元、稅後淨利達 2,088 萬元、EPS 達 1.04 元，形成較高比較基期。相較之下，今年第1季市場出貨節奏逐步回歸正常，整體貨量與運價均較去年同期修正。

此外，今年第1季全球海運市場仍處於調整階段。受到船公司新船持續交付影響，市場整體運能供給維持高檔，運價較去年同期明顯回檔。另一方面，中東地緣政治情勢亦增加全球供應鏈與航線安排不確定性，使整體市場氛圍相對保守。

昱臺國際表示，雖然整體市場環境仍具挑戰，但公司近年持續優化業務結構，深化報關、拖車、倉儲及跨境物流等延伸服務，以提升服務附加價值與客戶黏著度。

其中，越南地區營業獲利占比持續提升，峴港據點近年成功拓展指標型電子業客戶，帶動整合物流服務需求成長。隨著電子與資通訊產業供應鏈持續往東南亞移轉，公司亦積極向其他電子與高科技產業客戶爭取物流服務機會，持續提升高附加價值業務比重。

在營運布局方面，昱臺國際表示，馬來西亞子公司已完成設立並正式投入營運；印尼子公司亦將於今年啟動籌設作業，進一步完善東協市場布局與區域物流網絡。

展望後市，昱臺國際表示，在全球政經環境與貿易政策仍具不確定性的情況下，加上「中國+1+1」策略推動下，供應鏈外移仍以東南亞及南亞國家為主要方向，對全年營運維持審慎樂觀看法。

未來除持續深化中南半島市場布局與經營深度外，公司亦將積極拓展多元業務版圖，提升整體服務能量與營運韌性，以掌握區域供應鏈重組所帶來的新商機。同時，公司將持續投入資訊系統升級、資安強化及數位化流程改善，並規劃導入 AI 與智慧化管理工具，強化訂艙、報價、文件處理及營運分析等作業效率，提升整體物流整合能力與管理透明度，以因應全球供應鏈與物流市場變化。

營收 EPS

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