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元山財報／第1季賺0.48元 全年展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
元山總經理劉賢文。陳昱翔/攝影
元山總經理劉賢文。陳昱翔/攝影

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）公告2026年第1季暨4月份營運成果，受惠高階網通IT散熱與車用訂單需求強勁，相關訂單出貨暢旺，帶動第1季合併營收為11.29億元，營業利益4,197萬元，分別年增14.45%及24.26%，同時自去年第4季起開始提列新廠進駐產生搬遷相關費用與機器設備折舊攤提，致使淨利短期承壓，單季稅後淨利3,827萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.48元。

元山第1季產品營收結構為汽車電子48%、高階運算系統28%、生活科技系統16%，工業設備與其他8%，其中第1季毛利率為18%，與去年同期相當，獲利表現則因提列搬遷與廠房設備折舊，致使淨利短期承壓，隨生產效率顯著提升並達致甜蜜點，整體營運將進入轉型收穫期，有效為公司長期營運成長增添薪火。

元山同步公告4月營收為3.49億元，由於去年同期因關稅政策帶動提前拉貨潮，墊高基期，近期則受中東地區地緣政治不穩定影響，部分上游塑料原料出現結構性缺口以及記憶體在電競及高階IT市場缺貨所致，使當月營收年減21.30%，累計前4月營收為14.78億元，年增3.36%。

面對高效能運算與AI伺服器散熱需求強勁，元山積極強化自主液冷技術研發，近期參與Intel於台灣舉辦的「2026先進液冷散熱技術論壇」，於會上發表預製型風液冷AI資料中心（Containerized AIDC） 新基礎設施解決方案，該方案配備精密配電及風牆系統，且同時具備「風冷」與「液冷」模式，有效適應全球多種電壓場景，並設有模塊化快拆設計與智能動環監控預警系統，不僅大幅縮短建置周期，亦能全場景覆蓋不同產業所需。元山將密切配合國際一線大廠標準與規範，透過協同開發液冷散熱專案，穩定布局高利基市場。

元山對全年展望維持審慎樂觀，後續對中東地緣政治衝突影響短期供應鏈供貨穩定度，以及記憶體對高階IT市場影響審慎評估，公司將審慎因應國際局勢變化並擬定相關應對方案，目前新廠產線遷移作業依既定計畫如期進行，透過導入高度自動化生產設備製程，有效彈性調整產能配置及生產模式，預期最快第3季起正式放量貢獻。

而為提升元山自有檢測能力，仁武廠亦同步建設液冷系統標準實驗室，未來將正式轉型為車用風扇及液冷散熱產品綜合生產基地，以高附加價值技術優化獲利結構，提升整體營運韌性。

營收

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