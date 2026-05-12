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邁科財報／第1季每股賺0.66元 獲利年增三倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

邁科（6831）公告2026年Q1營收為新台幣（以下同）8.54億元，年增50.68%，創下歷年同期新高；公司同步公布第1季營業毛利1.56億元，年增30.67%，毛利率18.2%、營業利益5,595.7萬元，年增150.57%，營業利益率6.55%、稅後淨利4458.8萬元，年增232.47%、EPS 0.66元，年增200%，為去年同期三倍，亦創同期新高。年增主因為AI伺服器散熱產品需求持續強勁，帶動AI相關產品營收占比升至六成，驅動公司整體營運規模與獲利同步放大。

依據各大科技業者資本支出規劃，Microsoft、AmazonAlphabet與Meta四大美國科技公司2026年資本支出合計約達6,500億美元，持續加碼AI基礎建設。研調機構TrendForce指出，北美雲端服務供應商（CSP）投資動能延續，預估2026年全球AI伺服器出貨量將年增28%以上；同時在北美業者積極發展自研ASIC架構下，ASIC AI伺服器出貨占比預計提升至27.8%。邁科已切入國際指標性CSP大廠之ASIC AI伺服器散熱供應鏈，隨ASIC平台出貨占比持續攀升，將有助於帶動公司AI散熱產品出貨動能同步增長。

同時，邁科日前公告4月合併營收為新台幣2.13億元，年減24.3%。公司指出，4月營運表現主要反映CSP大客戶新舊機種交替期間，舊機種出貨進入尾聲，致相關散熱產品拉貨動能階段性轉弱。5月起邁科開始出貨CSP大客戶新機種散熱產品，隨新平台逐步放量，將推動公司營運進入新一輪成長循環，市場預期第2季營收表現將呈現先蹲後跳的態勢。

在產品結構方面，邁科CSP大客戶新機種初期出貨將以氣冷散熱產品為主，隨下半年液冷散熱產品導入後，產品組合將進一步升級。由於液冷產品單價及毛利率皆高於氣冷產品，法人預期將帶動公司下半年營收與獲利表現明顯優於上半年。

展望後市，ASIC AI伺服器與液冷散熱技術將逐步成為產業主流趨勢，邁科在兩大趨勢推動下，成長動能持續強化。在產能布局方面，公司已於中國與越南同步擴產，今年所需產能已準備就緒，不僅有助於分散供應鏈風險、強化CSP客戶交付能力，也為未來承接更多ASIC與高階網通設備訂單奠定基礎，後續營運具持續成長空間。

Alphabet Amazon 伺服器 營收

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