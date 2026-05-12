健喬財報／第1季EPS0.38元 4月營收5.7億元創歷史同期新高

健喬（4114）12日董事會通過2026年第1季財報，單季合併營收16.28億元，年增12%；稅後淨利1.92億元，年減7.3%，每股稅後純益（EPS）0.38元。

健喬今年4月合併營收5.7億元，年增13.5%、月增1.4%，創下歷史同期新高；累計今年前四月合併營收21.98億元，年增12.4%，顯示公司近年產品升級與國際化布局效益逐步發酵。

健喬董事會12日也決議，擬配發現金股利0.85元、股票股利0.8元（含盈餘與資本公積轉增資），其中現金股利配發金額更創歷年新高，以12日收盤價31.15元計算，現金殖利率2.7%。

健喬表示，今年首季營運成長動能主要來自核心產品線持續擴展，心血管與代謝產品群年成長28％，癌症用藥產品年成長33％，婦女子宮肌瘤創新藥 Yselty（雅絲媞）上市後進展順利，持續帶動營收，婦女健康照護產品達到22%的年成長率。

健喬今年預計推出五項具全新作用機轉的創新藥物，產品布局持續加速。繼3月份上市婦女子宮肌瘤創新藥 Yselty（雅絲媞）後，5月也如期推出全球首個治療慢性功能性便秘的 IBAT 抑制劑 Goofice（固腹順），臨床實證顯示可有效改善排便頻率、糞便型態及患者生活品質，為腸胃治療領域帶來全新治療選擇。

公司指出，下半年預計還將有三項腫瘤領域創新產品陸續上市，不僅可望為癌症患者帶來更多元的治療新契機，也將進一步強化健喬在高價值藥品的布局，成為推升未來營運成長的重要動能。

此外，健喬與再鼎醫藥（Zai Lab）合作的六項創新療法，產品涵蓋癌症、免疫與精準醫療等重大疾病領域，將於未來兩年陸續在台上市。除既有合作案外，目前亦持續與多家國際藥廠洽談原廠藥代理與授權合作，未來可望進一步擴大產品組合，強化競爭力和拓展高價值藥品市場版圖。隨著多項具全新作用機轉的創新藥物接連導入，公司正逐步邁向以創新藥與高價值產品驅動成長的新階段，未來營運成長動能可望持續提升。

健喬近年持續加速由傳統製藥企業轉型為具國際競爭力的區域型製藥集團，核心策略聚焦於「國際授權合作、創新療法導入與亞太市場布局」。目前海外市場已拓展至17個國家，並在香港、新加坡、菲律賓與韓國建立營運據點，逐步形成亞洲區域市場網絡。

健喬表示，公司正積極引進國際人才，深化亞太市場布局、推進國際授權合作及策略性購併，同時加速引進創新藥品，朝「具影響力的區域型製藥集團」目標穩步邁進。