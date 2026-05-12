金興精密財報／第1季營收2.99億元 EPS 0.82元

金興精密工業（7732）董事會通過 2026 年度第1季合併財務報告。2026年第1季營收為 2.99 億元，相較去年同期（3.32 億元）之高基期衰退9.9%，呈現節奏性調整。主因係受 2025 年美國關稅政策引發之提前拉貨效應影響，致今年客戶進入庫存調節期，拉貨節奏較往年放緩。儘管本季營收受波動影響，但在經營團隊積極發揮營運韌性與精實管理的支撐下，單季 EPS 0.82 元，稅後純益5,225萬元，小幅衰退3.5%，顯示出金興精密在市場環境變動下的經營韌性。

金興公司表示，2026 年是公司技術跨越的重要里程碑。金興精密憑藉深厚的馬達研發實力，在鞏固全球售後市場（AM）領先地位的同時，正積極投入 AI 自動化與智慧移動領域，展現多元化成長動能。

其中高效能 BLDC 馬達針對新能源車（HEV/BEV）市場，持續優化直流無刷馬達（BLDC）的能效與智慧控制邏輯。憑藉高扭矩、低功耗優勢，預計 2026 年該系列產品對營收貢獻將顯著成長。研發團隊正積極將車用技術延伸至無人載具馬達與輕型自動導引車（AGV）驅動電機，現已啟動送樣測試，目標實現馬達動力技術與 AI 自動化設備的無縫接軌。

展望後市，金興精密將秉持「跨域應用」與「國際深耕」雙策略， 除了鞏固車用馬達優勢，將持續推動新產品開發，積極布局無人載具馬達及輕型自動導引車（AGV）等高成長潛力領域。目前無人載具馬達已於第2季啟動小量樣品出貨，惟新產品效益仍需視終端需求及量產時程而定，下半年營運展望將依據實際出貨狀況適時滾動調整。並將於穩固北美售後維修（AM）市場龍頭地位之基礎上，進一步開發新通路並導入多元產品線，旨在全面提升公司之國際市場競爭力。