康和證券輔導禾蒼科技登錄興櫃 攜手佳能切入歐美高成長智慧應用市場

禾蒼科技（7919）成立於2011年，12日舉辦法說會，由康和證券輔導於5月14日登錄興櫃，由深耕安控產業的頂尖研發團隊創立，創新為核心，專注提供 AI 智慧網路攝影與監控系統、高階車載安控設備等整體解決方案。產品廣泛應用於智慧城市、智慧交通、智慧建築與工業安全等垂直市場領域，透過AI運用致力將影像資訊由被動安全轉化為主動防護的高附加價值智慧資產。

禾蒼科技於近幾年也繳出亮麗成績單，2024年每股稅後盈餘（EPS）為5.77元；去（2025）年受美國關稅政策變化影響，EPS僅為1.37元；然2026年第1季重回獲利成長軌道，EPS為1.1元，已達去年全年的80%，全年營運將可較去年成長。

在全球AIoT趨勢下，邊緣運算（Edge AI）已成為AI落地的重要關鍵也是智慧影像產業核心。禾蒼科技精準掌握此商機，並與台灣光學領導廠商-佳能企業（2374）進行策略合作，運用雙方優勢開發出邊緣運算網路攝影系統具備前端即時智慧偵測能力提供VLM（視覺語言模型）運算前端資料，有效降低雲端運算與傳輸成本。同時，受惠於美國《國防授權法案》（NDAA）規範，禾蒼科技50%以上產品銷往美國市場，連美國警車都採用禾蒼科技產品，歐洲高鐵也正在測試認證中，預計會有好消息出現。

禾蒼科技今年也因與佳能企業的策略合作，也將參與由鑫蘊林科（Linker Vision）、佳能企業、美國Nvidia共同合作的智慧城市建設計畫，禾蒼科技將負責整合邊緣AI影響設備的系統應用方案。

禾蒼科技董事長周恒德表示，由於公司深耕於安控系統，軟硬體整合實力堅強，研發團隊占比高達約50%，且已成功切入國際頂級安控供應鏈。為了禾蒼科技持續邁向國際化與永續經營，因此申請登錄興櫃是重要里程碑。未來公司將持續拓展北美、日本、歐洲等新市場，擴大與國際知名企業共同合作，全面強化技術護城河與市場競爭力，擴大AI監控的應用範圍。