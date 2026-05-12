漢測財報／第1季每股純益9.35元 獲利2.54億元創歷史同期新高

金興精密工業（7732）董事會通過 2026 年度第1季合併財務報告。2026年第1季營收為 2.99 億元，相較去年同期（3.32 億元）之高基期衰退9.9%，呈現節奏性調整。主因係受 2025 年美國關稅政策引發之提前拉貨效應影響，致今年客戶進入庫存調節期，拉貨節奏較往年放緩。儘管本季營收受波動影響，但在經營團隊積極發揮營運韌性與精實管理的支撐下，單季 EPS 0.82 元，稅後純益5,225萬元，小幅衰退3.5%，顯示出金興精密在市場環境變動下的經營韌性。

2026-05-12 17:37