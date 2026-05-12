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昇達科營收／4月營收創歷史同期新高 每股純益1.71元、年增906%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
昇達科董事長陳淑敏。記者林伯東／攝影
昇達科董事長陳淑敏。記者林伯東／攝影

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）12日應主管機關要求公布獲利，4月營收創單月次高、歷史同期新高，單月每股純益更達1.71元，年增906%，法人表示，昇達科第1季每股純益3.68元，連兩季創歷史新高，第2季每股純益可望超過5元，全年力拚賺兩個股本，每股純益20元以上。

昇達科4月營收3.49億元，月增6.2%，年增84%，昇達科公布，單月稅前盈餘1.38億元，年增667%，歸屬母公司業主淨利1.18億元，年增973%，每股純益1.71元，年增906%。昇達科累計前4月營收13.69億元，年增69.1%，為同期新高。

今年第1季昇達科來自低軌衛星貢獻營收達八成，法人看好，昇達科目前手上低軌衛星在手訂單已經有兩個季度水準，預估貢獻營收比重提升，將推升營收獲利持續攀高，第2季可望繳出連續三季營收、獲利創新高表現。

昇達科日前指出，第1季來自低軌衛星貢獻營收季增40%，年增130.5%，營收占比從去年同期57%提升到80%，顯示低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，並成為推升營運表現的重要動能。

目前昇達科低軌衛星出貨品項多達數十項，包含天上的衛星（Payload、TTC、ISL、DTC）占比達八成，地面站占比20%，除衛星地面站及衛星通訊酬載，昇達科近期也達到多項技術里程碑，光星間鏈路（OISL）相關組件已量產出貨，預估今年來自OISL貢獻比重可望達25%。

昇達科主要客戶包含SpaceX、Amazon LEO、AST以及英國的F公司，貢獻衛星營收比重達98%，除主要客戶持續發射下一代衛星外，昇達科也持續拓展中小型低軌衛星客戶，去年中小型客戶年增50%，今年成長達100%，除大客戶持續快速成長，中小客戶也成為關鍵潛在商機。

展望2026年，昇達科認為認為，低軌衛星客戶及市場需求強勁，訂單能見度高，在手未交訂單超過兩個季度，今年營運可望季季高，今年將是中長期成長的第一年。

昇達科 營收

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